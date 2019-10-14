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استمرار العنف - اطلاق نار على سيارات في الطيبة وقلنسوة



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استمر مسلسل اعمال العنف في المجتمع العربي دون تسجيل إصابات بالارواح .


ففي قلنسوة اقدم مجهولون فجر اليوم على إطلاق وابل من الرصاص بإتجاه بيت وسيارة . وفي الطيبة اطلقت النار بإتجاه سيارة




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