استمرار العنف - اطلاق نار على سيارات في الطيبة وقلنسوة

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استمر مسلسل اعمال العنف في المجتمع العربي دون تسجيل إصابات بالارواح .ففي قلنسوة اقدم مجهولون فجر اليوم على إطلاق وابل من الرصاص بإتجاه بيت وسيارة . وفي الطيبة اطلقت النار بإتجاه سيارة

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