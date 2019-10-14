تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-14 10:39:54 وفاة الممثلة السورية نجوى علوان 45عاماً بعد صراع مع المرض |  2019-10-14 10:27:05 الحصان سنجار لصاحبيه عبد وعدي من كابول يتوج بالمرتبة الثانية والميدالية البرونزية بمسابقة الجمال في ميلانو |  2019-10-14 10:04:54 مازن عدوي رئيس مجلس طرعان بعد تحطيم غرفة مديرة الابتدائية د :من كان دينه العنف والإرهاب فلا دين له |  2019-10-14 09:58:53 شرطة إسبانيا تكشف كيف تتم سرقة منازل اللاعبين |  2019-10-14 09:56:18 "جوكر" يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية للأسبوع الثاني |  2019-10-14 09:13:25 استمرار العنف - اطلاق نار على سيارات في الطيبة وقلنسوة |  2019-10-14 09:00:20 رجل يعود إلى الحياة في إندونيسيا بعد 7 ساعات على دفنه |  2019-10-14 08:58:34 محمد صلاح ينشر صورا مثيرة مع عارضة أزياء برازيلية والمتابعون: "أين هي أم مكة؟" |  2019-10-14 08:55:36 الأردن يجدد مطالبته لإسرائيل بإطلاق سراح مواطنيه |  2019-10-14 08:40:33 اعتقال محافظ القدس عدنان غيث وأمين سر فتح بالمدينة |  2019-10-14 08:34:08 احتراق سيارتين في الحي الشمالي بطمرة والشرطة تحقق |  2019-10-14 06:12:06 الطقس - اجواء حارة حتى نهاية الاسبوع |  2019-10-14 06:10:19 التلفزيون الرسمي التونسي يعلن فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 76.9% |  2019-10-13 23:20:28 خامنئي: سيندم أي معتد يهاجم إيران |  2019-10-13 23:19:09 صفقة مجانية من حديقة الأمراء تغري يونايتد |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رجل يعود إلى الحياة في إندونيسيا بعد 7 ساعات على دفنه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عاد أحد سكان قرية جيسيكان، التابعة لمقاطعة جاوة الشرقية في إندونيسيا، بعد تشييع جنازته ودفنه إلى بيته.



وقالت Asia One ، إن القصة الغريبة، بدأت بحادث مرور، أدى إلى مصرع رجل لا يحمل أية وثائق ثبوتية. وكان جسم الضحية مشوها، لدرجة أنه تعذر التعرف عليه.


ولكن الشرطة، تمكنت من تحديد هوية مالك الدراجة النارية التي شاركت في الحادث وتبين أنها تعود لعامل البناء سونارتو (40 عاما)، وقررت الشرطة، أن القتيل هو بالذات.


وتم تسليم الجثة لأهل الضحية، الذي لم يتمكنوا من التحقق، هل الميت ابنهم أم لا. لكنهم رغم ذلك قاموا بدفنه.



وبعد 7 ساعات من انتهاء الجنازة والدفن، عاد سونارتو حيا إلى بيته. وتبين أنه قام برهن الدراجة، لدى شخص استدان منه مبلغا من المال، واسمه فارييما. وعلى الأغلب، فإن الميت هو الشخص المذكور.


وتم إبلاغ أقارب فارييما، الذين قرروا ترك قريبهم في قبره، وفقط تم تغيير اسم المتوفى على شاهد القبر.




كلمات متعلقة

رجل, يعود, إلى, الحياة, في, إندونيسيا, بعد, 7, ساعات, على, دفنه,

تابعونــا

"نطحة ثور" كادت أن تودي بحياته.. وتدخل جراحي ينقذه "نطحة ثور" كادت أن تودي بحياته.. وتدخل جراحي ينقذه 2019-10-14 | 10:03:46

أصيب مصارع ثيران إسباني شاب بجروح خطرة، بعدما نطحه ثور، السبت، خلال مصارعة ثيران...

بريطاني يعثر على لقية ذهبية عمرها 4000 سنة بريطاني يعثر على لقية ذهبية عمرها 4000 سنة 2019-10-11 | 08:41:43

عثر مواطن انجليزي من مدينة وايتهيفن بمقاطعى كامبريا، بواسطة جهاز كشف المعادن على...

"مليونير" محتال يقيم حفل زفاف فاخر ويختفي "مليونير" محتال يقيم حفل زفاف فاخر ويختفي 2019-10-10 | 09:05:18

نظم مواطن تايلندي حفل زفاف فاخر، واختفى دون أن يدفع مليما واحدا، تاركا عروسه...

مقتل عروس هندية و3 من أهلها.. والسبب صورة سيلفي مقتل عروس هندية و3 من أهلها.. والسبب صورة سيلفي 2019-10-09 | 08:08:51

لقيت عروس حتفها مع ثلاثة من أفراد عائلتها خلال التقاط صورة سيلفي على سد في الهند،...

العائلة الملكية السويدية تحرم بعض أطفالها من مكانة "أصحاب السمو الملكي" العائلة الملكية السويدية تحرم بعض أطفالها من مكانة "أصحاب السمو الملكي" 2019-10-08 | 14:45:34

أصدر القصر الملكي السويدي بيان هام حمل بعض التغييرات في ترتيب العائلة الملكية،...

أميركية تبيع طفلتها ذات العامين مقابل سيارة قديمة أميركية تبيع طفلتها ذات العامين مقابل سيارة قديمة 2019-10-08 | 11:30:20

اعتقلت السلطات الأمنية في ولاية كارولينا الشمالية 3 أشخاص بعد مزاعم بأن امرأة...

سفاح عجوز في أمريكا يقر بارتكابه 93 جريمة قتل أغلبها نساء سفاح عجوز في أمريكا يقر بارتكابه 93 جريمة قتل أغلبها نساء 2019-10-08 | 05:57:23

كشف مكتب التحقيقات الفدرالي أن قاتلا مسنا اعترف بارتكابه 93 جريمة قتل أغلبها من...

حكمان بالسجن مدى الحياة لأم أمريكية قتلت ابنتيها حكمان بالسجن مدى الحياة لأم أمريكية قتلت ابنتيها 2019-10-07 | 14:45:36

أصدرت محكمة أمريكية حكمين بالسجن مدى الحياة على المواطنة، ناشيكا برامبل، دون حق...

بريطاني قتل والديه دفاعا عن كلبه ! بريطاني قتل والديه دفاعا عن كلبه ! 2019-10-07 | 13:15:52

تناقلت وسائل إعلام بريطانية قصة رجل أقدم على قتل والديه إثر خلاف سببه كلب...

قتلت رضيعها مع صديقها.. والطريقة تجمد الدم بالعروق قتلت رضيعها مع صديقها.. والطريقة تجمد الدم بالعروق 2019-10-07 | 11:30:26

لم تعد جرائم قتل الأبناء، على بشاعتها، تثير استغراب الكثيرين بالنظر إلى تكرارها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عبير كوردوفا نصير الناصرة امريكا ترنيمة في غابة غناء نرجيله اعتقال أب رضيعة تدخن رفع فيديو على الفيسبوك الشرطة اطلاق نار اصابة سطو مسلح زرازير عاملة شخص اخر الشرطة محطة وقود قرية مسدس ذخيرة طالب عربي شرقي القدس مؤسسة تربوية علاجية تفتيش مصادرة الشرطة مصرع عامل عربي منطقة الناصرة حادث عمل مدينة حيفا ورشة منطقة صناعية خالد عابد سقوط جسم ثقيلشارع 90 عين جدي الجنوب اغلاق شوارع سيول امطار مصرع الاشقاء هدى عدن توفيق أبو جعفر رهط احتراق بيت عامل شاب طرعان موز افعى سامة جذع شجرة زواحف عثور شارع وادي عارة القاء حجارة شرطة شبان مدخل عرعرة مصرع رضيع اصابة شاب احدى القرى البدوية في الجنوب النقب رمات حوفيف وادي النعيم قنبلة هلع بيت حي السوق الناصرة القاء اعتقال شاب مشتبه ماري الاطرش بيت ساحور سباحة اولمبيدة ريو البرازيل سباحة تنافس فلسطينية لجنة المتابعة اجتماع طارئ في كفر قرع احداث الوسط العربي اخراج صحافةدير حنا في ذمة الله وفاة تشييع جثمانه حنا موسى معلم ابو موسىمصرع عربي شاب جواريش الرملة اطلاق نار تهديد الشرطة سلاح اطلاق جبريل جاروشي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com