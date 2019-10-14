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محمد صلاح ينشر صورا مثيرة مع عارضة أزياء برازيلية والمتابعون: "أين هي أم مكة؟"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي صورا مثيرة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على هامش حصوله على جائزة رجل العام في الشرق الأوسط.



وظهر في الصورة محمد صلاح مع إحدى الفتيات، حيث وجه له المتابعون أسئلة "أين هي أم مكة"، في إشارة إلى زوجته.

وظهرت في الصورة مع اللاعب المصري أليساندرا كورين ماريا أمبروسيو وهي عارضة أزياء برازيلية، وتعتبر من أغنى عارضات الأزياء في العالم حيث تكسب 6 مليون دولار في العام الواحد.


وحاز محمد صلاح على جائزة رجل العام 2019، من قبل النسخة العربية من مجلة GQ الشهيرة، حيث ظهر صلاح على غلاف النسخة العربية من المجلة المذكورة في ديسمبر 2018.




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