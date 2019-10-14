سلمى, رشيد, تنشر, أول, صورة, لطفلها, يانيس,

نشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد الصورة الأولى لطفلها الأول يانيس، الذي أنجبته يوم الإثنين الماضي في الولايات المتحدة الأميركية.

سلمى رشيد لم تُظهر وجه طفلها في الصورة التي علقت عليها: "الحمد لله مع طفلي يانيس".وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها سلمى رشيد رسميًّا عن ولادتها لطفلها الأول، مع أنه مرّ أربعة أيام على وضعها لمولودها يانيس".وكانت سلمى قد وضعت "يانيس" يوم الإثنين الماضي، وسط تكتم حول الموضوع، كما أنها لم تنشر أيّ صورة له إلا بالأمس.يشار إلى أنّ سلمى رشيد غادرت المغرب إلى الولايات المتحدة الأميركية، في أواخر شهر آب/أغسطس الماضي، لوضع طفلها هناك، وأقامت حفل "بيبي شاور" مع الأهل والأصدقاء قبيل سفرها إلى الولايات المتحدة الأميركية، ليحصل يانيس بذلك على الجنسية الأميركية، كما سائر أطفال المشاهير .