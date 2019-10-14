تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-14 10:39:54 وفاة الممثلة السورية نجوى علوان 45عاماً بعد صراع مع المرض |  2019-10-14 10:27:05 الحصان سنجار لصاحبيه عبد وعدي من كابول يتوج بالمرتبة الثانية والميدالية البرونزية بمسابقة الجمال في ميلانو |  2019-10-14 10:04:54 مازن عدوي رئيس مجلس طرعان بعد تحطيم غرفة مديرة الابتدائية د :من كان دينه العنف والإرهاب فلا دين له |  2019-10-14 09:58:53 شرطة إسبانيا تكشف كيف تتم سرقة منازل اللاعبين |  2019-10-14 09:56:18 "جوكر" يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية للأسبوع الثاني |  2019-10-14 09:13:25 استمرار العنف - اطلاق نار على سيارات في الطيبة وقلنسوة |  2019-10-14 09:00:20 رجل يعود إلى الحياة في إندونيسيا بعد 7 ساعات على دفنه |  2019-10-14 08:58:34 محمد صلاح ينشر صورا مثيرة مع عارضة أزياء برازيلية والمتابعون: "أين هي أم مكة؟" |  2019-10-14 08:55:36 الأردن يجدد مطالبته لإسرائيل بإطلاق سراح مواطنيه |  2019-10-14 08:40:33 اعتقال محافظ القدس عدنان غيث وأمين سر فتح بالمدينة |  2019-10-14 08:34:08 احتراق سيارتين في الحي الشمالي بطمرة والشرطة تحقق |  2019-10-14 06:12:06 الطقس - اجواء حارة حتى نهاية الاسبوع |  2019-10-14 06:10:19 التلفزيون الرسمي التونسي يعلن فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 76.9% |  2019-10-13 23:20:28 خامنئي: سيندم أي معتد يهاجم إيران |  2019-10-13 23:19:09 صفقة مجانية من حديقة الأمراء تغري يونايتد |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سلمى رشيد تنشر أول صورة لطفلها يانيس



  |     |   اضافة تعليق



نشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد الصورة الأولى لطفلها الأول يانيس، الذي أنجبته يوم الإثنين الماضي في الولايات المتحدة الأميركية.



سلمى رشيد لم تُظهر وجه طفلها في الصورة التي علقت عليها: "الحمد لله مع طفلي يانيس".


وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها سلمى رشيد رسميًّا عن ولادتها لطفلها الأول، مع أنه مرّ أربعة أيام على وضعها لمولودها يانيس".


وكانت سلمى قد وضعت "يانيس" يوم الإثنين الماضي، وسط تكتم حول الموضوع، كما أنها لم تنشر أيّ صورة له إلا بالأمس.


يشار إلى أنّ سلمى رشيد غادرت المغرب إلى الولايات المتحدة الأميركية، في أواخر شهر آب/أغسطس الماضي، لوضع طفلها هناك، وأقامت حفل "بيبي شاور" مع الأهل والأصدقاء قبيل سفرها إلى الولايات المتحدة الأميركية، ليحصل يانيس بذلك على الجنسية الأميركية، كما سائر أطفال المشاهير .




كلمات متعلقة

سلمى, رشيد, تنشر, أول, صورة, لطفلها, يانيس,

تابعونــا

شبكة Scoop تطرح للنساء: موضات أحذية / جزمات شتاء 2020 شبكة Scoop تطرح للنساء: موضات أحذية / جزمات شتاء 2020 2019-10-10 | 11:12:23

ما هي موضة احذية شتاء 2020؟ ستكون القطع بلون ليلكي وبني فاتح, وسوف نتنشر الالوان...

طليقة ملك ماليزيا السابق تضطر لبيع خاتم زفافها بثمن بخس! طليقة ملك ماليزيا السابق تضطر لبيع خاتم زفافها بثمن بخس! 2019-10-08 | 13:30:27

كشفت أوكسانا فوفودينا، طليقة ملك ماليزيا السابق محمد الخامس لصحيفة "ديلي ميل"...

للنساء فقط.. فندق لمكافحة الإجهاد في مايوركا للنساء فقط.. فندق لمكافحة الإجهاد في مايوركا 2019-10-08 | 10:30:33

افتتح في مدينة "بورتو كريستو" بجزيرة مايوركا الإسبانية، فندق خاص للنساء فقط،...

ما يجب معرفته لاكتشاف سرطان الثدي مبكرا ما يجب معرفته لاكتشاف سرطان الثدي مبكرا 2019-10-02 | 10:52:41

لا تدري كل امرأة من بين كل ثلاث نساء ما تبحث عنه بالتحديد عند فحص ثدييها لمعرفة...

ارتفاع السن المتوسطة للعروس في روسيا ارتفاع السن المتوسطة للعروس في روسيا 2019-09-25 | 13:30:52

تقدمت السن المتوسطة للعروس الروسية إحصائيا بمقدار 8 أعوام. وقالت مديرة مختبر...

دهنة سريعة وخفيفة لبشرة نقية دهنة سريعة وخفيفة لبشرة نقية 2019-09-25 | 11:37:39

ماركة التجميل الايطالية Pupa تطرح Pupa Beauty- Touch Stick Foundation - ميك أب ستيك لبشرة عادية حتى...

دانييل ڠرينبرڠ, خطيبة أيال چولان, وقعت لموسم اضافي مع أحذية Scoop دانييل ڠرينبرڠ, خطيبة أيال چولان, وقعت لموسم اضافي مع أحذية Scoop 2019-09-24 | 10:48:41

ستحصل دانييل على 100 الف ش. مقابل الحملة الدعائية لخريف - شتاء 2020 علما ان الحملة...

في سن 50 جينيفير لوبيز تعيد ارتداء فستان فيرساشي في سن 50 جينيفير لوبيز تعيد ارتداء فستان فيرساشي 2019-09-21 | 09:20:16

في سن 50 جينيفير لوبيز تعيد ارتداء فستان فيرساشي الذي هز العالم عندما ارتدته عام...

العلامات الأولى للمخاض والولادة العلامات الأولى للمخاض والولادة 2019-09-16 | 12:09:13

تقلق كثير من الحوامل لأول مرة خلال الشهر الأخير من الحمل بخصوص المخاض والولادة....

اكتشاف مثير قد يساعد على إطالة أمد خصوبة النساء اكتشاف مثير قد يساعد على إطالة أمد خصوبة النساء 2019-09-12 | 08:39:05

قال علماء إن الجين الذي يتحكم في نمو البيوض لدى الديدان يمكن أن يساعد المرأة يوما...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع شاب غرق مجمع مياه شارع 232 الجنوب انقاذ جثة انتشال سخنين مكابي تل ابيب مباراة نصف نهائي كأس الدولة مباراة خسارة جراند بالاس عنان شمشوم نتسيرت عيليت اغلاق اعادة فتح قاعة افراح رصاصة طائشة ام الفحم سيارة اطفال داخلها شارع القدس دون اصابات الشرطة تحقيق سقوط رافعة شاحنة كابينه صندوق القيادة ورشة بناء دون اصابات حادث عمل نشأت ملحم عملية تل ابيب اطلاق نار مساعدة مشتبهون النيابة العامة تصريح مدعيمصرع عامل ورشة في مدينة بات يام اصابة خلال شرطة اسعاف جلجولية ثائر ابو سنينهصفقة ادعاء القتل غير المتعمد عكا مدينة انهيار مبنى المحامي باسل فلاح مصرع عامل كابول مرشد سالم سقط عليه جسم ثقيل ورشة بنءا مدينة حيفا اسعاف شرطة مستشفىاعتقال رجل الخمسينات من عمره من القدس بشبهة اغتصاب ابنتيه هدم بيت قيد الانشاء كفر قاسم ابراهيم دسوقي شرطة جرافات استنفار غضب اهالي خلع ملابسهن فتيات رهط عرار ابو . طلب مطالبة اقالة شرطة اشدود عمران وائل مصاروة مصرع الطفل المرحوم باقة الغربية زيمر حلدث طرق مروع ابو عرار الاقصى المصلون منع الكنيست عضو تمديد اعتقال اسراء عابد . الناصرة العفولة سكين طعن خلفية امنة جنائية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com