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هل يختلف تدخين 5 سجائر عن 30 سيجارة؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 يعتقد بعض المدخنين أن تدخين عدد قليل من السجائر في اليوم لن يضر الصحة مثل التدخين المكثّف، لكن وفقاً لدراسة جديدة تبين أن التدهور في وظائف الرئة لا يختلف كثيراً. وأظهرت الدراسة أن تدخين 5 سجائر أو أقل يسبب تدهوراً أقل بدرجة بسيطة لوظائف الرئة مقارنة بتدخين 30 سيجارة في اليوم!




ونُشرت الدراسة في مجلة "لانسيت" الطبية، وأجريت في جامعة كولومبيا، وتوصلت إلى أن التدهور في وظائف الرئة لدى من يدخن القليل من السجائر خلال عام يعادل التدهور لدى من يدخن بكثافة خلال 9 أشهر!


ويحدث تدهور في وظائف الرئة مع التقدم في العُمر، ويتسبب التدخين في تسريع وتيرة هذا التدهور، إلى جانب مجموعة أخرى من الأضرار تصيب الكلى والقلب والعيون والشرايين والأنف والبشرة.




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