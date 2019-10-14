الأردن, يجدد, مطالبته, لإسرائيل, بإطلاق, سراح, مواطنيه,

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عبر أستاذ القانون الدولي، قيس سعيد (61 عامًا)، الدور الثاني لانتخابات الرئاسة...
أعلن التلفزيون الرسمي التونسي، نقلا عن شركة "سيجما" لاستطلاعات الرأي، فوز قيس...
قال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي إن انتهاء الحرب في اليمن يمكن أن يكون له...
دخلت العملية العسكرية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردي في شمال شرق سوريا يومها...
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأزمة الراهنة بأنها "أسوأ أزمة...
دعا المتحدث باسم القوات الكردية في شمال شرق سوريا الولايات المتحدة الى التدخل...
أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة أنها ستنشر عددا إضافيا كبيرا من القوات في...
أفادت وكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة سترسل آلاف الجنود الإضافيين إلى...
اعلن في اوسلو ظهر اليوم عن فوز رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بجائزة نوبل للسلام...
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن العملية العسكرية التي تشنها تركيا ضد...