الأردن, يجدد, مطالبته, لإسرائيل, بإطلاق, سراح, مواطنيه,

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، استمرار جهودها الحثيثة لإطلاق سراح المواطنين الأردنيين هبة عبد الباقي وعبد الرحمن مرعي المعتقلين لدى إسرائيل.

وقال الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة، أن "سفيرنا في تل أبيب وبتوجيه من الوزارة طالب من الجانب الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن المواطنين وتسهيل مهمة عودتهما إلى المملكة بأسرع وقت ممكن".وأضاف، أن "سفيرنا جدد رفض المملكة لقرار السلطات الإسرائيلية توقيفهما إداريا"، موضحا أن الوزارة وفي إطار متابعتها اليومية لاعتقال هبة وعبد الرحمن، أوعزت إلى السفارة للقيام بزيارات دورية لهما.وتابع القضاة، إن "هبة لا زالت على إضرابها عن الطعام، الأمر الذي يجعل ضرورة الإفراج الفوري عنها أكثر إلحاحا".