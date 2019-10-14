أنباء غير سارة لعشاق ريال مدريد - اصابة بيل ومودريتش

تلقى عشاق ريال مدريد اليوم أنباء غير سارة ، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها النجم الكرواتي لوكا مودريتش وكذلك النجم الويلزي جاريث بيل خلال مواجهة المنتخبين في تصفيات (يورو 2020) .

واضطر المدير الفني للمنتخب الكرواتي إلى استبدال لوكا مودريتش في الدقيقة " 90 " من مباراة المنتخب أمام نظيره المنتخب الويلزي بعد التحام قوي مع أحد لاعبي ويلز .كما أن النجم الويلزي جاريث بيل تحامل على نفسه في اللحظات الأخيرة من المباراة وذلك بعد أن تعرض لشد عضلي في الساق اليسرى .ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا وغلطة سراي ثم برشلونة عقب التوقف الدولي الحالي، علماً أن النجم الألماني توني كروس يعاني هو الآخر من إصابة .