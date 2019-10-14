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أنباء غير سارة لعشاق ريال مدريد - اصابة بيل ومودريتش



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تلقى عشاق ريال مدريد اليوم  أنباء غير سارة ، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها النجم الكرواتي  لوكا مودريتش  وكذلك النجم الويلزي جاريث بيل  خلال مواجهة المنتخبين في تصفيات (يورو 2020) .



واضطر المدير الفني للمنتخب الكرواتي إلى استبدال لوكا مودريتش  في الدقيقة " 90 " من مباراة المنتخب أمام نظيره المنتخب الويلزي  بعد التحام قوي مع أحد لاعبي ويلز .


كما أن النجم الويلزي  جاريث بيل تحامل على نفسه في اللحظات الأخيرة من المباراة  وذلك بعد أن تعرض لشد عضلي في الساق اليسرى .


ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا وغلطة سراي ثم برشلونة عقب التوقف الدولي الحالي، علماً أن النجم الألماني توني كروس يعاني هو الآخر من إصابة .




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