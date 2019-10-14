تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-14 08:40:33 اعتقال محافظ القدس عدنان غيث وأمين سر فتح بالمدينة |  2019-10-14 08:34:08 احتراق سيارتين في الحي الشمالي بطمرة والشرطة تحقق |  2019-10-14 06:12:06 الطقس - اجواء حارة حتى نهاية الاسبوع |  2019-10-14 06:10:19 التلفزيون الرسمي التونسي يعلن فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 76.9% |  2019-10-13 23:20:28 خامنئي: سيندم أي معتد يهاجم إيران |  2019-10-13 23:19:09 صفقة مجانية من حديقة الأمراء تغري يونايتد |  2019-10-13 22:17:01 محافظ القدس: نرفض أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الهوية |  2019-10-13 22:10:06 النائب جبارين في مظاهرة وادي عارة: نحن في معركةٍ حاسمة على طبيعة حياتنا ولا بد لنا أن نصنع التغيير |  2019-10-13 21:08:53 شريف رشيد زعبي " أبو أشرف" من الناصرة في ذمة الله |  2019-10-13 16:40:51 عارة:الالاف يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 بعد تشييع جثمان الشاب محمد حمدان |  2019-10-13 15:00:24 اشتباكات عنيفة بين القوات التركية والأكراد في رأس العين |  2019-10-13 15:00:34 السلطة الفلسطينية: سنواصل استبدال البضائع الإسرائيلية بعربية |  2019-10-13 13:58:25 المشتركة تطلب عقد جلسة طارئة للكنيست بعد موجة العنف في المجتمع العربي |  2019-10-13 13:51:23 مكابي ابناء الرينة يفوز على المتصدر مكابي اكسال ويقترب من القمة |  2019-10-13 13:47:56 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن ابراهيم عطالله من شعفاط |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتقال محافظ القدس عدنان غيث وأمين سر فتح بالمدينة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 اعتقلت قوات من الشرطة ، فجر اليوم الإثنين، محافظ القدس عدنان غيث وأمين سر حركة فتح بالمدينة شادي مطور بعد اقتحام منزليهما، في مدينة القدس.



وأقتحمت قوات الشرطة ترافقها عناصر من المخابرات منزل غيث، في بلدة سلوان، وقاموا باعتقاله واقتياده للتحقيق، كما قامت باقتحام منزل مطور واعتقاله.




كلمات متعلقة

اعتقال, محافظ, القدس, عدنان, غيث, وأمين, سر, فتح, بالمدينة,

تابعونــا

احتراق سيارتين في الحي الشمالي بطمرة والشرطة تحقق احتراق سيارتين في الحي الشمالي بطمرة والشرطة تحقق 2019-10-14 | 08:34:08

حريق شب فجر اليوم الاثنين في سيارتين بالحي الشمالي لمدينة طمره. طواقم اطفاء...

الطقس - اجواء حارة حتى نهاية الاسبوع الطقس - اجواء حارة حتى نهاية الاسبوع 2019-10-14 | 06:12:06

الاثنين 2019/10/14: تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو حارا الى...

صفقة مجانية من حديقة الأمراء تغري يونايتد صفقة مجانية من حديقة الأمراء تغري يونايتد 2019-10-13 | 23:19:09

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن مانشستر يونايتد يتطلع لتعزيز خط هجومه، بعد رحيل...

النائب جبارين في مظاهرة وادي عارة: نحن في معركةٍ حاسمة على طبيعة حياتنا ولا بد لنا أن نصنع التغيير النائب جبارين في مظاهرة وادي عارة: نحن في معركةٍ حاسمة على طبيعة حياتنا ولا بد لنا أن نصنع التغيير 2019-10-13 | 22:10:06

استمرارًا للنشاطات النضالية التي تبادر اليها قيادة الجماهير العربية في اسرائيل...

شريف رشيد زعبي " أبو أشرف" من الناصرة في ذمة الله شريف رشيد زعبي " أبو أشرف" من الناصرة في ذمة الله 2019-10-13 | 21:08:53

"كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ...

عارة:الالاف يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 بعد تشييع جثمان الشاب محمد حمدان عارة:الالاف يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 بعد تشييع جثمان الشاب محمد حمدان 2019-10-13 | 16:40:51

انطلقت عصر اليوم الاحد مراسيم تشييع جثمان المرحوم محمد حمدان ضحية جريمة القتل ،...

المشتركة تطلب عقد جلسة طارئة للكنيست بعد موجة العنف في المجتمع العربي المشتركة تطلب عقد جلسة طارئة للكنيست بعد موجة العنف في المجتمع العربي 2019-10-13 | 13:58:25

طالبت كتلة القائمة المشتركة بعقد جلسة طارئة للكنيست الاسرائيلي، في ظل موجة العنف...

مكابي ابناء الرينة يفوز على المتصدر مكابي اكسال ويقترب من القمة مكابي ابناء الرينة يفوز على المتصدر مكابي اكسال ويقترب من القمة 2019-10-13 | 13:51:23

حقق فريق مكابي ابناء الرينة فوزاً بيتياً مهماً على المتصدر مكابي اخاء اكسال...

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن ابراهيم عطالله من شعفاط الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن ابراهيم عطالله من شعفاط 2019-10-13 | 13:47:56

تناشد الشرطة الجمهور بالمساعدة بالبحث عن المفقود ابراهيم عطالله 62 عاماً من شعفاط...

افتتاح غرفة اللياقة البدينة بحلتها الجديد في البعينة النجيدات افتتاح غرفة اللياقة البدينة بحلتها الجديد في البعينة النجيدات 2019-10-13 | 13:46:06

أفتتح قسم الرياضة في المركز الجماهيري البعينة نجيدات، عصر اليوم السبت، غرفة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع 85 عربيا منذ بداية العام 2015 شوارع البلاد أور يروك جمعيةانقلاب شاحنتين حادث طرق مروع كريات جت شارع 6 أزمة سير شرطة اسعافشركة سوجات بذور حبوب قمح تعبئة تغليف مبيدات حشرية وزارة الصحة ابلغت كفر قرع قتل جريمة الشاب رضا محمد عثامنة لجنة شعبية استنكار العنفحريق بيت الطابق الثالث حي القفزة في الناصرة اطفاء اصابة شخصينمعلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج كفر قاسم محمد مهدي رابي مصرع متأـصرا بجراحه حادث طرق ذاتي سطو محطة وقود الناصرة الشيخ عزام الخطيب اوقاف القدس المسجد الاقصى الجمعة الرابعة صلاة احياء ليلة القدر أمسية زجلية شعر طرعان موسى حافظ مشاركة واسعة قرية مركز جماهيريالحاج احمد حبيب رصاصة طائشة الطيبة استخراج متأثرا بجراحه اطلاق نار غدا الثلاثاء وزير الامن الداخلي جلعاد اردان ام الفحم زيارة اللجنة الشعبية تستنكر ترفض تدعو لمظاهرةحملة واسعة النطاق شرطة السير مدينة ام الفحم عناصر انتشار تحرير مخالفات سيارات سائقين رواد منع دخول حيفا مفراتس عرب اعتقال أمن حراسة تسلية نوادي ليليه كفركنا تظاهرة شعارات رفع نصرة الاقصى القدس العشرات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com