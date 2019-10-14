اعتقال, محافظ, القدس, عدنان, غيث, وأمين, سر, فتح, بالمدينة,

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حريق شب فجر اليوم الاثنين في سيارتين بالحي الشمالي لمدينة طمره. طواقم اطفاء...
الاثنين 2019/10/14: تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو حارا الى...
ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن مانشستر يونايتد يتطلع لتعزيز خط هجومه، بعد رحيل...
استمرارًا للنشاطات النضالية التي تبادر اليها قيادة الجماهير العربية في اسرائيل...
"كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ...
انطلقت عصر اليوم الاحد مراسيم تشييع جثمان المرحوم محمد حمدان ضحية جريمة القتل ،...
طالبت كتلة القائمة المشتركة بعقد جلسة طارئة للكنيست الاسرائيلي، في ظل موجة العنف...
حقق فريق مكابي ابناء الرينة فوزاً بيتياً مهماً على المتصدر مكابي اخاء اكسال...
تناشد الشرطة الجمهور بالمساعدة بالبحث عن المفقود ابراهيم عطالله 62 عاماً من شعفاط...
أفتتح قسم الرياضة في المركز الجماهيري البعينة نجيدات، عصر اليوم السبت، غرفة...