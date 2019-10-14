اعتقال, محافظ, القدس, عدنان, غيث, وأمين, سر, فتح, بالمدينة,

اعتقلت قوات من الشرطة ، فجر اليوم الإثنين، محافظ القدس عدنان غيث وأمين سر حركة فتح بالمدينة شادي مطور بعد اقتحام منزليهما، في مدينة القدس.

وأقتحمت قوات الشرطة ترافقها عناصر من المخابرات منزل غيث، في بلدة سلوان، وقاموا باعتقاله واقتياده للتحقيق، كما قامت باقتحام منزل مطور واعتقاله.