احتراق, سيارتين, في, الحي, الشمالي, بطمرة, والشرطة, تحقق,

طواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان الحديث يدور عن كراج للسيارات تحت عماره سكنيه وان سياره واحدة من السيارتين المشتعلات داخل الكراج والاخرى خارجه .كما جاء ان السكان تمكنوا من اخماد الحريق .

حريق شب فجر اليوم الاثنين في سيارتين بالحي الشمالي لمدينة طمره.

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