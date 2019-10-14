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احتراق سيارتين في الحي الشمالي بطمرة والشرطة تحقق



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حريق شب فجر اليوم الاثنين في سيارتين بالحي الشمالي لمدينة طمره.


طواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان الحديث يدور عن كراج للسيارات تحت عماره سكنيه وان سياره واحدة من السيارتين المشتعلات داخل الكراج والاخرى خارجه .

كما جاء ان السكان تمكنوا من اخماد الحريق .




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