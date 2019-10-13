خامنئي: سيندم أي معتد يهاجم إيران

قال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي إن انتهاء الحرب في اليمن يمكن أن يكون له تبعات إيجابية في المنطقة.وقال خامنئي إن إيران "لن تبدأ حربا لكن المعتدين سيندمون إن تحركوا ضد بلاده". مضيفاً أن "دولا معينة بالمنطقة تلتزم بأوامر الولايات المتحدة".واكد الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئي اليوم الأحد إن دول الخليج العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة "تحت إرادة الولايات المتحدة". وحذر من أن أي مهاجم سوف يندم على اتخاذ إجراء ضد إيران"، وفقا لما ذكره التليفزيون الحكومي.وقال خامنئي لرئيس الوزراء الباكستاني لزائر عمران خان "ليس لدينا أي دافع لأن نكون عدائيين مع هذه الدول، لكنها تحت إرادة الولايات المتحدة في العمل ضد إيران... أي معتد سوف يندم على مهاجمة إيران".وأضاف خامنئي "إنهاء الحرب في اليمن سيكون له تأثير إيجابي على المنطقة".