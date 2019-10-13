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صفقة مجانية من حديقة الأمراء تغري يونايتد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن مانشستر يونايتد يتطلع لتعزيز خط هجومه، بعد رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد صوب أنظاره تجاه الهداف الأوروجواياني إدينسون كافاني، نجم باريس سان جيرمان.
وينتهي تعاقد كافاني مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وهو ما ينتظره مانشستر يونايتد لضم نجم نابولي السابق دون مقابل.
ولم يتطرق سان جيرمان إلى تجديد عقد كافاني حتى الآن، وهو ما ينبئ بإمكانية تركه مجانًا في الصيف.
ويضم سان جيرمان بين صفوفه حاليًا المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، المعار من إنتر ميلان، الذي يملك الفريق الباريسي خيار شرائه في الصيف.
وينتظر سان جيرمان ما سيقدمه إيكاردي في حديقة الأمراء هذا الموسم، ليحسم قراره بشأن ضمه للفريق بعقد نهائي أو إعادته لإنتر الصيف القادم.
صفقة مجانية من حديقة الأمراء تغري يونايتد




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