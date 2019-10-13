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شريف رشيد زعبي " أبو أشرف" من الناصرة في ذمة الله



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"كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ"- صدقالله العظيم.


انتقل إلى رحمة الله تعالى، طيّب الذكر، شريف رشيد ارشيد زعبي (أبو أشرف) من الناصرة، الأصل كفر مصر. عن عمر ناهز الـ64 عامًا.

وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الأحد عند صلاة المغرب من بيت العائلة في قرية كفر مصر إلى مسجد القرية ومن ثم إلى مثواه الأخير.

وعُرف المرحوم بعلاقته الطيبة مع الناس واعتياده على عمل الخير.

إنا لله وإنا اليه راجعون.




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