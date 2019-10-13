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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن مانشستر يونايتد يتطلع لتعزيز خط هجومه، بعد رحيل...
استمرارًا للنشاطات النضالية التي تبادر اليها قيادة الجماهير العربية في اسرائيل...
انطلقت عصر اليوم الاحد مراسيم تشييع جثمان المرحوم محمد حمدان ضحية جريمة القتل ،...
طالبت كتلة القائمة المشتركة بعقد جلسة طارئة للكنيست الاسرائيلي، في ظل موجة العنف...
حقق فريق مكابي ابناء الرينة فوزاً بيتياً مهماً على المتصدر مكابي اخاء اكسال...
تناشد الشرطة الجمهور بالمساعدة بالبحث عن المفقود ابراهيم عطالله 62 عاماً من شعفاط...
أفتتح قسم الرياضة في المركز الجماهيري البعينة نجيدات، عصر اليوم السبت، غرفة...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...
في محاضرة قيمة لمتقاعدي دبوريه قدمت السيدة فرات ابراهيم – عاملة اجتماعية...
توصلت لجنة الصلح القطرية مساء امس السبت لاتفاق هدنة لمدة 6 اشهر بين الاطراف...