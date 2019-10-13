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قيس سعيد يفوز بالانتخابات الرئاسية التونسية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عن غلق مراكز الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية 2019 مساء الأحد، فيما سجلت عددا من الخروقات في مدينة بنزرت شمالي البلاد.وبدأت منذ ساعات مساء اليوم الأحد، في تونس فرز الأصوات في الدور الثاني لرئاسيات البلاد، عقب انتهاء الاقتراع وإغلاق الصناديق في الانتخابات التي تشهد تنافساً بين المرشح المستقل قيس سعيد، ونبيل القروي، مرشح حزب "قلب تونس" الليبرالي.ووفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي"، فإن المرشّح قيس سعيّد تفوق في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية، بحصوله على نسب بـ 76% من الأصوات فيما تحصّل منافسه نبيل القروي على 23% من الأصوات.وفي ذات السياق، أكدت وكالة "أمرود لسبر"، عن تقدم المرشح قيس سعيد 76% مقابل 23% لنبيل القروي في انتخابات الرئاسة.يذكر أن المرشّح قيس سعيّد كان قد حل في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في المرتبة الأولى بحصوله على نسبة 18.4% فيما حلّ المترشّح نبيل القروي في المركز الثاني بنسبة 15.5%.
قيس سعيد يفوز بالانتخابات الرئاسية التونسية




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