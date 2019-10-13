اشتباكات, عنيفة, بين, القوات, التركية, والأكراد, في, رأس, العين,

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وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأزمة الراهنة بأنها "أسوأ أزمة...
دعا المتحدث باسم القوات الكردية في شمال شرق سوريا الولايات المتحدة الى التدخل...
أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة أنها ستنشر عددا إضافيا كبيرا من القوات في...
أفادت وكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة سترسل آلاف الجنود الإضافيين إلى...
اعلن في اوسلو ظهر اليوم عن فوز رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بجائزة نوبل للسلام...
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن العملية العسكرية التي تشنها تركيا ضد...
اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية، مغامرة...
بعث الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، برسالة إلى الاتحاد الأوروبي حول العملية...
أفادت وكالة "رويترز" بوقوع انفجار في ناقلة إيرانية قرب ميناء جدة السعودي اليوم...
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين، في اشتباكات مع...