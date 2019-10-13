اشتباكات, عنيفة, بين, القوات, التركية, والأكراد, في, رأس, العين,

دخلت العملية العسكرية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردي في شمال شرق سوريا يومها الخامس. وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن القوات الكردية تمكنت من استعادة غالبية المناطق التي تقدمت إليها القوات التركية والفصائل الموالية لها في مدينة رأس العين أمس، وذلك بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين. وأعلن الجيش السوري الحر الموالي لتركيا، الأحد، سيطرته على مدينة سلوك شمالي الرقة بعد اشتباكات مع القوات الكردية.

ووثق المرصد السوري مقتل أكثر من سبعة عشر مسلحا من الفصائل الموالية لتركيا بنيران الاكراد وبمقتل أربعة من الأخيرين. وأفيد بأن عدد القتلى في صفوف القوات الكردية من جراء المعارك المستمرة منذ خمسة أيام ارتفع إلى أكثر من مئة.هذا وافادت الامم المتحدة اليوم بأن عدد النازحين من ريفي تل ابيض وراس العين بشمال شرق سوريا بلغ اكثر من مائة وثلاثين الفا. ويقدَّر بأربعمئة الف عدد المدنيين الذين قد يصبحون قريبا في حاجة إلى المساعدات والحماية بسبب العملية العسكرية التركية.هذا، ومع اقتراب المعارك من مخيم عين عيسى، فرت منه بعض عائلات عناصر تنظيم داعش الإرهابي.وفي إسرائيل جرت مظاهرة أمام سفارة تركيا، احتجاجا على العملية العسكرية.