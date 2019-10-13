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السلطة الفلسطينية: سنواصل استبدال البضائع الإسرائيلية بعربية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، ردا على مطالبة منسق اعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال كميل أبو ركن بمواصلة الاستيراد الفلسطيني للابقار والمواشي من إسرائيل، قال ان رام الله ستواصل سعيها لاستبدال البضائع العربية مكان تلك الإسرائيلية. مؤكدا "على حق السلطة الفلسطينية بتنويع مصادر استيرادها وفق ما نص عليه اتفاق باريس"، بحسب ما ذكر في تصريحاته لوسائل اعلام.


وقد هدد الميجر جنرال أبو ركن الليلة الماضية نظرائه في السلطة الفلسطينية، قائلا إنه إذا لم تتوقف المقاطعة الاقتصادية من قبل السلطة فيما يتعلق باستيراد الأبقار والمواشي من السوق الإسرائيلية، سيترتب على ذلك عواقب وخيمة، حيث ستقدم إسرائيل في المدى القريب على وقف إدخال المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها.

صورة ارشيفية للتوضيح
السلطة الفلسطينية: سنواصل استبدال البضائع الإسرائيلية بعربية




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