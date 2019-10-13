المشتركة, تطلب, عقد, جلسة, طارئة, للكنيست, بعد, موجة, العنف, في, المجتمع, العربي,

طالبت كتلة القائمة المشتركة بعقد جلسة طارئة للكنيست الاسرائيلي، في ظل موجة العنف المستشرية في المجتمع العربي وجرائم القتل المتتالية داخل اراضي عام 48.وشاركت كتل "كاحول لافان" و"العمل" و"ميرتس" في طلب عقد الجلسة الطارئة.

وقالت القائمة المشتركة في بيان أصدرته، أمس السبت، إن "رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هو المسؤول الأول بصفته رئيسا للحكومة، إلى جانب وزير الأمن الداخلي، عن انعدام الأمن الشخصي وانتشار السلاح في البلدات العربية واستفحال العنف في المجتمع العربي دون رادع، وعليهم تحمل مسؤولية ذلك".