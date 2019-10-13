المشتركة, تطلب, عقد, جلسة, طارئة, للكنيست, بعد, موجة, العنف, في, المجتمع, العربي,

كلمات متعلقةالمشتركة, تطلب, عقد, جلسة, طارئة, للكنيست, بعد, موجة, العنف, في, المجتمع, العربي,
حقق فريق مكابي ابناء الرينة فوزاً بيتياً مهماً على المتصدر مكابي اخاء اكسال...
تناشد الشرطة الجمهور بالمساعدة بالبحث عن المفقود ابراهيم عطالله 62 عاماً من شعفاط...
أفتتح قسم الرياضة في المركز الجماهيري البعينة نجيدات، عصر اليوم السبت، غرفة...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...
في محاضرة قيمة لمتقاعدي دبوريه قدمت السيدة فرات ابراهيم – عاملة اجتماعية...
توصلت لجنة الصلح القطرية مساء امس السبت لاتفاق هدنة لمدة 6 اشهر بين الاطراف...
اعتقلت الشرطة صباح اليوم الاحد منظم يعمل في شركة حراسة بشبهة الاعتداء على مدير...
يبدأ هذه الايام في البلاد موسم قطف الزيتون، حيث من المتوقع ان يتوجه عشرات...
زف النائبان، د. أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة، والمحامي اسامه سعدي،...
اصيب رجل يبلغ من العمر(60عاماً)جراء انفجار داخل مختبر في معهد التخنيون بمدينة حيفا...