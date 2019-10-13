مكابي, ابناء, الرينة, يفوز, على, المتصدر, مكابي, اكسال, ويقترب, من, القمة,

حقق فريق مكابي ابناء الرينة فوزاً بيتياً مهماً على المتصدر مكابي اخاء اكسال بالنتيجة 1--0 في مباراة قمة جرت على ملعب النصار في كفركنا .

الفريق الريناوي بقيادة المدرب حنا فرهود دخل المباراة بقوة بعد الخساراة اما نافيه شانان الاسبوع الماضي ,اما الفريق الكسلاوي الذي جاء بعد 4 انتصارات متتالية حاول المحافظة على رصيده الا ان للريناويين كان رأي اخر.هدف الرينة سجله المهاجم محمد ابو ريا في الدقيقة ال63 بعد عدة هجمات للريناويين,بعد الهدف حاولت اكسال العودة وسط تألق الدفاع الريناوي,حيث ان لاعبي الرينة استغلوا هجوم اكسال وقاموا بعدة هجمات مرتدة الا أن قلة التركيز لدى المهاجمين منعتهم من تعزيز النتيجة.يشار الى أن فريق مكابي ابناء الرينة سيخرج لمباراة قمة اخرى امام بلدي نيشر مساء الثلاثاء,اما اكسال سيحاول العودة لمسار الانتصارات في مباراة خارجية امام نافيه شانان.ومن جهة اخرى اكدت ادارة الرينة انها ستوقع مع لاعبين لتعزيز الفريق من اجل المنافسة على بطاقة الارتقاء وهناك مفاوضات متقدمة مع مهاجم وظهير ايسر.