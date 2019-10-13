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الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن ابراهيم عطالله من شعفاط



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تناشد الشرطة الجمهور بالمساعدة بالبحث عن المفقود ابراهيم عطالله 62 عاماً من شعفاط بالقدس بعد ان خرج من منزله في تاريخ 12.10.2019 واختفت اثاره.

وقالت الشرطة ان المفقود معرض للخطر طوله1.60 بنيته متوسطة يبلس بنطال ازرق وقميص اصفر وبني.




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