الشرطة, تناشد, الجمهور, بالبحث, عن, ابراهيم, عطالله, من, شعفاط,

وقالت الشرطة ان المفقود معرض للخطر طوله1.60 بنيته متوسطة يبلس بنطال ازرق وقميص اصفر وبني.

تناشد الشرطة الجمهور بالمساعدة بالبحث عن المفقود ابراهيم عطالله 62 عاماً من شعفاط بالقدس بعد ان خرج من منزله في تاريخ 12.10.2019 واختفت اثاره.

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