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افتتاح غرفة اللياقة البدينة بحلتها الجديد في البعينة النجيدات



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أفتتح قسم الرياضة في المركز الجماهيري البعينة نجيدات، عصر اليوم السبت، غرفة اللياقة البدنية بعد ترميمها واستثمار مئات الاف الشواكل فيها، وذلك بحضور رئيس المجلس المحلي، منير حموده، نوابه ناصر نجيدات ورايق نجيدات، اعضاء المجلس المحلي، مديرة المركز الجماهيري، السيدة نسرين مرقص، مركز الرياضة في المركز الجماهيري، جهاد نجيدات وطاقم المركز وحشد من الأهالي والرياضيين، وأدار الحفل المدرب، بلال نجيدات.  مشاريع رياضية وتنموية  وهنئ رئيس المجلس المحلي، منير حموده في كلمته الرياضيين بافتتاح غرفة اللياقة زافا بشرى انطلاق مشروع مسار المشي، الذي يضاف لمشاريع عديدة اخرى في الرياضة وغيرها، وشدد رئيس المجلس في كلمته على اهمية التواصل الاجتماعي الإنساني بين الأهالي لبث المحبة والحفاظ على القيم التي تحفظ العقد الإجتماعي.وكذلك هنأت مديرة المركز الجماهيري، نسرين مرقص الأهالي بافتتاح غرفة اللياقة البدنية مؤكدة على استمرار هذه النشاطات الرياضية والثقافية في البعينة نجيدات بدعم المجلس المحلي وشبكة المراكز الجماهيرية.





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