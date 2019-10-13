قائد, لواء, الشمال, في, سلطة, الاطفاء, والانقاذ, يزور, كفركنا, والاتفاق, على, اقامة, مركز, خدمات, لخدمة, أهالي, البلدة, والقرى, المحيطة,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي:

استقبل الدكتور يوسف عواودة، رئيس مجلس كفركنا المحلي، البريغادير جنرال نزار فارس قائد المنطقة الشمالية في سلطة الاطفاء والانقاذ نزار فارس، وعدد من مسؤولي وضباط هذا اللواء وكايد ظاهر مستشار قائد سلطة الاطفاء والانقاذ والناطق الرسمي للاعلام العربي ومديرة مكتبه ومساعدته مرام عواودة، وذلك في جلسة عمل موسّعة وجولة ميدانية في البلدة.

وشارك في الجلسة الى جانب الدكتور عواودة نوابه ورؤساء الاقسام في المجلس، حيث أعلن الميجر جنرال فارس عن العمل لأقامة مركز خدمات الاول من نوعه في المجتمع العربي والذي سيشمل نقطة اطفاء وتأهيل طاقم متطوعين وأفتتاح مكتب للتراخيص والحصول على موافقات الاطفاء والانقاذ وذلك للتسهيل على المواطنين وتقصير العمليات البيروقراطية، علما أنّ المواطنين الذي يرغبون الحصول على الموافقات المذكورة وتقديم الطلبات عليهم الوصول الى طبريا او الناصرة.

كما سيشمل مركز الخدمات أيضًا مركز تدريب للسكان لزيادة الارشاد والتوعية، علما ان نسبة الحوادث التي عالجها الاطفاء والانقاذ في كفركنا في العام الاخير ارتفعت بنسبة عالية.

خلال اللقاء أيضًا، قام الطرفان بزيارة موقع لدراسة اقامة محطة الاطفاء بعد الحصول على التراخيص المناسبة لذلك.

الدكتور يوسف عواودة بارك هذه الخطوة التي تصب في مصلحة المواطنين والحفاظ على سلامتهم مشيرا أنّ المركز سيقدم الخدمات لأكثر من 80 الف مواطن في البلدات المحيطة بكفركنا، واضاف:"بعد جلسات عديدة ومطولة مع هذه السلطة الهامة ازف البشرى لأهالي البلدة ومحيطها بالمباشرة بالعمل على اقامة مركز الخدمات الكبير، وسنعمل على توظيف اكاديميين ورجال اطفاء ليعملوا في هذا المركز المقرر اقامته"، الى هنا نص البيان.