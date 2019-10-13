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تطوير الذات وتعزيز الثقة بالنفس – المركز الجماهيري دبوريه



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في محاضرة قيمة لمتقاعدي دبوريه قدمت السيدة فرات ابراهيم – عاملة اجتماعية واخصائية تربية ومجتمع وموجهة مجموعات – معلومات تحدثت فيها عن تطوير الذات وتعزيز الثقة بالنفس بواسطة تقليص الفجوة بين الموجد والمرغوب وكيفية معرفة الانسان لنقاط ضعفة ونقاط قوته.


كما قدمت العديد من النصائح القيمة لتطوير الذات منها: ان يكون الانسان متفائلا, وأن يستغل ادارة الوقت بشكل سليم مفيد, وان يحيط نفسة بأُناس إيجابيين, وان يسعى لخلق التغيير في نفسة ويعكسه على الاخرين.




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