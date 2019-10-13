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اتفاق هدنة لمدة ستة اشهر في مجد الكروم



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توصلت لجنة الصلح القطرية مساء امس السبت لاتفاق هدنة لمدة 6 اشهر بين الاطراف المتخاصمة في مجد الكروم,وذلك استعداداً للصلح العشائري.


يشار الى أن مجد الكروم فقدت قبل اسبوعين 3 شبان خلال شجار راح ضحيته الشقيقين احمد وخليل مناع والشاب محمد سبع,حيث اعلنت عائلة سبع تنازلها عن حقوقها بدم ابنها من اجل اعادة المحبة والتاخي في مجد الكروم وحل النزاع باسرع وقت ممكن.كما واعلن نبيل ركاد خلايلة قبوله لكل قرار من قبل لجنة الصلح وابعاده عن البلدة حتى التوصل لاتفاق.

اما عائلة مناع ممثله برئيس المجلس السابق محمد مناع ابو العز اعلنت انها تخصر المشكلة في بيت واحد من العائلة الاخرى ولا تحمل بقية العائلة مسؤولية ما حصل,حيث قبلت عائلة مناع العطوة والهدنة واعلنت التزامها بقرارات لجنة الصلح.

وقد تمثلت لجنة الصلح برئيسها الحاج عدنان الجاروشي .
اتفاق هدنة لمدة ستة اشهر في مجد الكروم




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