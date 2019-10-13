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ثنائي برشلونة على أعتاب الرحيل في الشتاء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن تزايد فرص رحيل ثنائي برشلونة، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة. وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ثنائي خط الوسط إيفان راكيتيتش وكارليس ألينيا هو صاحب الفرص الأكبر للرحيل عن البارسا في يناير/ كانون الثاني المقبل، في ظل عدم مشاركته كثيرا في المباريات هذا الموسم، رغم أن النادي لم يُقرر ذلك بعد. وأضافت الصحيفة: "رغم تمسك برشلونة براكيتيتش فإنه يمتلك عدة عروض أبرزها من يوفنتوس وإنتر ميلان". وتابعت: "إيفان بعد أن كان قطعة أساسية في تشكيلة فالفيردي، شارك هذا الموسم في مباراة واحدة كأساسي، وبديل في 5 مواجهات أخرى، حيث أصبح لا يمتلك دورا رئيسيا بعد التعاقد مع فرينكي دي يونج". وأشارت: "الموقف نفسه مع ألينيا الذي رفض برشلونة رحيله إلى ريال بيتيس في اللحظات الأخيرة من الانتقالات الماضية، وتم إقناعه بأن له مكان في الفريق". وختمت: "بالفعل شارك أساسيًا في الجولة الأولى ضد أتلتيك بيلباو وخرج بعد الشوط الأول، ومنذ ذلك لم يدخل القائمة في 7 مباريات، وجلس في مباراتين على مقاعد البدلاء".
ثنائي برشلونة على أعتاب الرحيل في الشتاء




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