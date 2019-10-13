البعنة:منظم, يعتدي, على, مدير, ملعب, كرة, القدم,

اعتقلت الشرطة صباح اليوم الاحد منظم يعمل في شركة حراسة بشبهة الاعتداء على مدير ملعب كرة القدم في بلدة البعنة امس السبت خلال احدى المباريات.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة أن مدير الملعب تقدم بشكوى ان احد المنظمين اعتدى عليه بعد جدال دار بينهما على كيفية العمل خلال احدى المباريات.الشرطة باشرت التحقيق واعتقلت المنظم"22عاماً"من كابول.