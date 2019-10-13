موسم, قطف:الانتباه, للزواحف, التي, ما, زالت, نشطة, في, هذه, الايام, الحارة, تحسبا, من, تعرض, الاطفال, للدغتها,

يبدأ هذه الايام في البلاد موسم قطف الزيتون، حيث من المتوقع ان يتوجه عشرات المزارعين والعائلات العربية التي تمتلك اشجار الزيتون خلال الايام القريبة للقطف. وسيستمر الموسم اسابيع عدة حيث سيشارك كافة افراد العائلة من كبار وصغار ونساء ومتقدمين في السن في عملية القطف. ويعتبر موسم الزيتون من أجمل المواسم التي تعيشها العائلات العربية في احضان الطبيعة لتتجمع وتشارك معا في عملية القطف. ورغم الاجواء المميزة لهذا الموسم الذي يتوق اليه الجميع الا انه يجمع ايضا مخاطر عديدة قد تعرض حياة الاطفال وصغار السن الذين يشاركون في عملية القطف للخطر، خاصة واننا نتحدث عن ايام حارة ما زالت خلالها درجات الحرارة مرتفعة وأشعة شمس قد تكون حارقة في بعض الاحيان. من هنا تناشد مؤسسة "بطيرم" خلال هذا الموسم المبارك كافة الاهل والبالغين التنبه للمخاطر التي قد تهدد حياة ابنائنا عند الخروج لقطف الزيتون: - اختيار مكان ملائم وآمن للأولاد من ناحية الصعوبة الجغرافية وطول المسار - متابعة حالة الطقس المتوقعة عند الذهاب لقطف الزيتون ونتجهز بالشكل المناسب - أن تكون عملية قطف الزيتون في ساعات الصباح وإنهاءها قبل حلول الظلام. - لا نتسلق الصخور او نقترب منها ولا ندحرج الصخر - خلال الإفطار او وجبة الغذاء من المهم التزام الأطفال بالجلوس اثناء تناولهم الطعام وعدم الأكل خلال اللعب خوفا من الاختناق. - الاهتمام بمراقبة الاطفال والتأكد من عدم إدخالهم حبة الزيتون للفم مما قد يسبب الاختناق وعدم إدخالهم أعشاب للفم التي قد تكون سامة - الانتباه للزواحف التي ما زالت نشطة في هذه الايام الحارة التي قد تكون سامة في حال تعرض احد الاطفال الى لدغتها خاصة الافاعي والعقارب - الانتباه عند اشعال الموقدة او النار من المحافظ وابعاد الاطفال عنها - التنبه من عدم تسلق الاولاد والاطفال شجار الزيتون تحسبا لسقوطهم واصابتهم - عدم التعرض لأشعة الشمس المتواصلة وارتداء القبعة وشرب المياه والملابس الطويلة