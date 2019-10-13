الطيبي, والسعدي, يزفان, بشرى, لطلاب, الطب, في, الخارج:, حَصّلنا, اعتراف, وزارة, الصحة, بطلاب, السنة, التحضيريّة,

زف النائبان، د. أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة، والمحامي اسامه سعدي، بشرى لطلاب السنة التحضيرية (الطب العام) الذين كانت قد قررت وزارة الصحة عدم الاعتراف بتعليمهم رغم خروجهم للدراسه عام ٢٠١٨ مما يؤدي لخسارة سنة كاملة من الدراسة والمصاريف والتعب لهم ولعائلاتهم، وذلك بعد قرار سحب الاعتراف من جامعات شرق اوروبا من قِبل وزارة الصحة في حينه.

وكان النائبان الطيبي والسعدي قد تابعا القضية على مدار اكثر من ٩ أشهر، واجتمعا بنائب وزير الصحة ثم مع المدير العام لوزارة الصحة عدة مرات كان آخرها قبل ايام مع البروفيسور يتسيف مدير قسم المهن الطبية .





د. احمد الطيبي: "كنا قد توصلنا قبل شهرين لاتفاق ان يرسل هؤلاء الطلاب رسالة الكترونية حتى موعد ١/٩/٢٠١٩ لطلب الاعتراف.وفعلا وصلت ١٢٠ رساله تقريبا من طلاب التحضيرية من دول مثل روسيا ورومانيا ومولدافيا واوكرانيا وغيرها".

وأضاف الطيبي: "يسرني اليوم وبفخر وفرح ان ازف لهؤلاء الطلاب ولعائلاتهم بشرى موافقة وزارة الصحة على الاعتراف بتعليمهم وبالسنة التحضيرية وعليه يمكنهم الاستمرار بدراسة الطب.

تابعت القضيه مع كثيرين من الطلاب وخاصة اولياء امورهم الذين عاشوا قلقًا واحباطًا لفترة طويلة.

اليوم بامكانكم ان تبتسموا وترتاحوا فقد زالت هذه العقبة .اتمنى النجاح لكل طلابنا اينما كانوا واينما حلّوا.

كُنا دومًا عنوانا لطلابنا في البلاد وخارجها، قرنّا القول بالفعل وحملنا هموم الناس".

وعبر النائب السعدي عن ارتياحه بهذا القرار الذي يتوج جهدا طويلا بذلناه، متمنيا للطلاب النجاح والتقدم.