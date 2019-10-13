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حيفا:اصابة خطيرة بانفجار داخل مختبر بمعهد التخنيون



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اصيب رجل يبلغ من العمر(60عاماً)جراء انفجار داخل مختبر في معهد التخنيون بمدينة حيفا ووصفت حالته بالخطيرة.


وجاء في بيان صادر عن المتحدث بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:"الطواقم تعمل في المكان والحديث يدور عن اضرار كبيرة في المبنى.




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