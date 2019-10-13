حيفا:اصابة, خطيرة, بانفجار, داخل, مختبر, بمعهد, التخنيون,

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في محاضرة قيمة لمتقاعدي دبوريه قدمت السيدة فرات ابراهيم – عاملة اجتماعية...
توصلت لجنة الصلح القطرية مساء امس السبت لاتفاق هدنة لمدة 6 اشهر بين الاطراف...
اعتقلت الشرطة صباح اليوم الاحد منظم يعمل في شركة حراسة بشبهة الاعتداء على مدير...
يبدأ هذه الايام في البلاد موسم قطف الزيتون، حيث من المتوقع ان يتوجه عشرات...
زف النائبان، د. أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة، والمحامي اسامه سعدي،...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل انها اعتقلت 20 مشتبهاً بالضلوع في...
كشفت مصادر اعلامية اسرائيلية، عن جملة من الأسباب التي تدفع رئيس الوزراء...
اعتقلت الشرطة فجر اليوم الاحد شاب بالعشرينيات من عمره بشبهة اطلاق النار الليلة...
تشهد بلدة عارة عرعرة منذ صباح اليوم الاحد اضراب شامل احتجاجاً على مقتل الشاب محمد...
يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى...