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اعتقال 20 مشتبهاً وضبط مفرقعات وزجاجات حارقة



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جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل انها اعتقلت 20 مشتبهاً بالضلوع في الشجار العنيف مساء أمس في كفرمندا.


وقالت الشرطة في بيانها:"شهدت كفرمندا شجار كبير ورغم ذلك لم يبلغ عن الشجار الى من قبل شخصين,الشرطة وصلت للمكان وخلال محاولة فض الشجار تم الاعتداء على افراد الشرطة وتحطيم زجاج دورية.

واضافت الشرطة في بيانها:تم اعتقال 20 مشتبه وضبط مفرقعات وزجاجات حارقة.




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