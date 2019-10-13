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فوز شاق يمنح إيطاليا تذكرة يورو 2020



  |   وكالات..تصوير AFP   |   اضافة تعليق



تأهل منتخب إيطاليا لبطولة يورو 2020، بعدما تغلب على اليونان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما بملعب الأولمبيكو، ضمن مرحلة التصفيات.

وأحرز جورجينيو الهدف الأول لإيطاليا بالدقيقة 63 من ركلة جزاء، وضاعف فيديريكو بيرنارديسكي النتيجة بالدقيقة 78 بتسديدة من خارج المنطقة.
ورفع الأزوري رصيده إلى 21 نقطة (العلامة الكاملة) من 7 انتصارات في صدارة المجموعة العاشرة، بينما تجمد رصيد اليونان عند 5 نقاط بالمركز الخامس.




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