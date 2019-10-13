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اعتقال شاب من جسر الزرقاء بشبهة اطلاق نار واصابة 5 اشخاص الليلة الماضية



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اعتقلت الشرطة فجر اليوم الاحد شاب بالعشرينيات من عمره بشبهة اطلاق النار الليلة الماضية في جسر الزرقاء مما ادى الى اصابة 5 اشخاص.


وجاء هذا الاعتقال بعد تحقيق سريع من قبل الشرطة وتم تحويل المشتبه للتحقيق في مركز الشرطة بمدينة زيخرون يعكوف.

وكان قد أصيب 5 اشخاص بجراح بين طفيفة ومتوسطة جراء اطلاق نار في احد احياء بلدة جسر الزرقاء مساء السبت.
وجاء في بيان صادر عن الشرطة ان الحديث يدور عن اصابة شابة بالعشرينيات من عمرها وفتاة 12 عاماً وسيدة ورجل من البلدة اصيبوا باطلاق نار في ساحة احد المنازل.
الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابين الى مستشفى هيلل يافيه بالخضيرة لاستكمال العلاج.
اعتقال شاب من جسر الزرقاء بشبهة اطلاق نار واصابة 5 اشخاص الليلة الماضية




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