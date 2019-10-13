اعتقال, شاب, من, جسر, الزرقاء, بشبهة, اطلاق, نار, واصابة, 5, اشخاص, الليلة, الماضية,

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تشهد بلدة عارة عرعرة منذ صباح اليوم الاحد اضراب شامل احتجاجاً على مقتل الشاب محمد...
يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى...
بادر مجلس محلي البعينة نجيدات، صباح اليوم الى توزيع المنح الدراسية للطلاب...
صرحت مصادر مقربة من الرئيس الاسرائيلي روفين ريفلين بأنه لن يمدد فترة تفويض...
جاء في بيان صادر عن مركز حيان الطبي طواقم حيان للعلاج المكثف تقدم العلاج لمصاب...
أصيب 5 اشخاص بجراح بين طفيفة ومتوسطة جراء اطلاق نار في احد احياء بلدة جسر الزرقاء...
لقي شاب مصرعه مساء اليوم السبت جراء انقلاب تراكترون قرب نيشر في منطقة...
شهدت بلدة كفرمندا مساء اليوم السبت شجار عنيف بين مجموعة شبان بعد انتهاء جلسة في...
نقل التظاهرة بسبب جريمة اطلاق النار في الليلة الماضية في الرملة *التظاهرة قبالة...
اصيب شاب من الناصرة مساء اليوم السبت بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن خلال شجار في حي...