اضراب, شامل, في, عرعرة, احتجاجاً, على, مقتل, الشاب, محمد, عدنان, حمدان,

تشهد بلدة عارة عرعرة منذ صباح اليوم الاحد اضراب شامل احتجاجاً على مقتل الشاب محمد عدنان حسين حمدان صباح امس السبت باطلاق نار في البلدة .

وقد التزمت المحلات التجارية والمدارس والمؤسسات بهذا الاضراب الذي تقرر بعد جلسة بين المجلس المحلي ولجنة المتابعة,كما وتقرر تنظيم مظاهرة كبيرة بعد تشييع جثمان الشاب عصر اليوم الاحد .