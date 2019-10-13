تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-13 09:22:05 فوز شاق يمنح إيطاليا تذكرة يورو 2020 |  2019-10-13 09:18:37 اعتقال شاب من جسر الزرقاء بشبهة اطلاق نار واصابة 5 اشخاص الليلة الماضية |  2019-10-13 09:15:05 اضراب شامل في عرعرة احتجاجاً على مقتل الشاب محمد عدنان حمدان |  2019-10-13 07:00:29 الطقس:اجواء حارة أعلى من معدلها السنوي |  2019-10-13 07:00:18 مجلس محلي البعينة نجيدات يوزع 350 منحة جامعية |  2019-10-13 07:00:24 ريفلين لن يعطي نتنياهو فترة اضافية لتشكيل الحكومة |  2019-10-13 00:26:19 كفرياسيف:اصابة خطيرة لشاب من الجديدة المكر خلال شجار في قاعة افراح |  2019-10-13 00:22:18 5 اصابات بينهم اطفال ونساء باطلاق نار في جسر الزرقاء |  2019-10-12 21:07:26 مصرع الشاب احمد ابو عنتر من حيفا بانقلاب تراكترون قرب نيشر |  2019-10-12 21:01:14 كفرمندا:شجار عنيف بعد انعقاد جلسة في المجلس المحلي والشرطة تعتقل 12 مشتبهاً |  2019-10-12 19:16:08 المتابعة تنقل تظاهرة يوم الثلاثاء الى الرملة والتالية في الناصرة |  2019-10-12 19:09:42 طعن شاب في الناصرة وحالته خطيرة |  2019-10-12 19:07:30 اقتحام وتخريب غرفة المربية روز شعبان مديرة المدرسة الابتدائية د طرعان |  2019-10-12 16:50:36 عارة:مشاركة واسعة في المظاهرة ضد العنف بعد مقتل الشاب محمد حمدان |  2019-10-12 13:12:41 رهط:اعتقال شخص بشبهة اطلاق نار خلال شجار الليلة الماضية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اضراب شامل في عرعرة احتجاجاً على مقتل الشاب محمد عدنان حمدان



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تشهد بلدة عارة عرعرة منذ صباح اليوم الاحد اضراب شامل احتجاجاً على مقتل الشاب محمد عدنان حسين حمدان صباح امس السبت باطلاق نار في البلدة .


وقد التزمت المحلات التجارية والمدارس والمؤسسات بهذا الاضراب الذي تقرر بعد جلسة بين المجلس المحلي ولجنة المتابعة,كما وتقرر تنظيم مظاهرة كبيرة بعد تشييع جثمان الشاب عصر اليوم الاحد .
اضراب شامل في عرعرة احتجاجاً على مقتل الشاب محمد عدنان حمدان




كلمات متعلقة

اضراب, شامل, في, عرعرة, احتجاجاً, على, مقتل, الشاب, محمد, عدنان, حمدان,

تابعونــا

اعتقال شاب من جسر الزرقاء بشبهة اطلاق نار واصابة 5 اشخاص الليلة الماضية اعتقال شاب من جسر الزرقاء بشبهة اطلاق نار واصابة 5 اشخاص الليلة الماضية 2019-10-13 | 09:18:37

اعتقلت الشرطة فجر اليوم الاحد شاب بالعشرينيات من عمره بشبهة اطلاق النار الليلة...

الطقس:اجواء حارة أعلى من معدلها السنوي الطقس:اجواء حارة أعلى من معدلها السنوي 2019-10-13 | 07:00:29

يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى...

مجلس محلي البعينة نجيدات يوزع 350 منحة جامعية مجلس محلي البعينة نجيدات يوزع 350 منحة جامعية 2019-10-13 | 07:00:18

بادر مجلس محلي البعينة نجيدات، صباح اليوم الى توزيع المنح الدراسية للطلاب...

ريفلين لن يعطي نتنياهو فترة اضافية لتشكيل الحكومة ريفلين لن يعطي نتنياهو فترة اضافية لتشكيل الحكومة 2019-10-13 | 07:00:24

صرحت مصادر مقربة من الرئيس الاسرائيلي روفين ريفلين بأنه لن يمدد فترة تفويض...

كفرياسيف:اصابة خطيرة لشاب من الجديدة المكر خلال شجار في قاعة افراح كفرياسيف:اصابة خطيرة لشاب من الجديدة المكر خلال شجار في قاعة افراح 2019-10-13 | 00:26:19

جاء في بيان صادر عن مركز حيان الطبي طواقم حيان للعلاج المكثف تقدم العلاج لمصاب...

5 اصابات بينهم اطفال ونساء باطلاق نار في جسر الزرقاء 5 اصابات بينهم اطفال ونساء باطلاق نار في جسر الزرقاء 2019-10-13 | 00:22:18

أصيب 5 اشخاص بجراح بين طفيفة ومتوسطة جراء اطلاق نار في احد احياء بلدة جسر الزرقاء...

مصرع الشاب احمد ابو عنتر من حيفا بانقلاب تراكترون قرب نيشر مصرع الشاب احمد ابو عنتر من حيفا بانقلاب تراكترون قرب نيشر 2019-10-12 | 21:07:26

لقي شاب مصرعه مساء اليوم السبت جراء انقلاب تراكترون قرب نيشر في منطقة...

كفرمندا:شجار عنيف بعد انعقاد جلسة في المجلس المحلي والشرطة تعتقل 12 مشتبهاً كفرمندا:شجار عنيف بعد انعقاد جلسة في المجلس المحلي والشرطة تعتقل 12 مشتبهاً 2019-10-12 | 21:01:14

شهدت بلدة كفرمندا مساء اليوم السبت شجار عنيف بين مجموعة شبان بعد انتهاء جلسة في...

المتابعة تنقل تظاهرة يوم الثلاثاء الى الرملة والتالية في الناصرة المتابعة تنقل تظاهرة يوم الثلاثاء الى الرملة والتالية في الناصرة 2019-10-12 | 19:16:08

نقل التظاهرة بسبب جريمة اطلاق النار في الليلة الماضية في الرملة *التظاهرة قبالة...

طعن شاب في الناصرة وحالته خطيرة طعن شاب في الناصرة وحالته خطيرة 2019-10-12 | 19:09:42

اصيب شاب من الناصرة مساء اليوم السبت بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن خلال شجار في حي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شاب نصراوي تهود مؤخرا يهوديا بيتح تكفا اشباع رغباته الجنسية حرق محلات مناطق اعتقال مصرع طفل رضيع غرقا غرق توفى وفاة حمام منزل بيت شفاعمرو مدينة محمد سواعد رضيع لاعبو سخنين اتحاد ابناء زيارة اطفال مستشفى بوريا معايدة هدايا ام . الفحم القدس الاقصى مظاهرة بالروح بالدم نفديك اقصى 5 قتلى ام اطفالها الاربعة حريق احتراق بيت مدينة القدس شارع الخليل حادث عمل محطة وقود مغسلة شفاعمرو شاب دهس مستشفى رمبام حيفا اصابة امرأة سقطت سقوط حفرة صرف صحي مجاري تخليص متوسطة وحدات انقاذ الشمال لواء حرق اضرام النار ماده مشتعله سكب ولاعة طبيب شعفاط مخيم عياده طفل رضيع وفاة انتقام لاحة اتهام زيدان عابد اسراء الناصرة العفولة صحة تتحسن سكين تشكل خطرا حريق كبير فرع بنك مركنتيل قرية دبورية اضرار جسيمة دون اصابات فجر اليوم مصرع سائق دراجة نارية سيارة حادث طرق اصطدام شارع 5 اصابة اخر اسعاف شرطة تخريج الفوج ال 15 مدرسة غرناطة كفر كنا الثانوية احتفال مشاركة واسعة أمير حلف مقتل الشاب بسمة طبعون أمر حظر نشر تجديد حيفا محكمة تفاصيل قضية تحقيق مشتبهون ازدحامات شارع الساحل احتراق شاحنة نفايات جمع قرب نتانيا سطو مسلح مسدس عامل محطة وقود مجد الكروم سرقة مبلغ مال شرطة اعتقال مشتبه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com