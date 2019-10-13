الطقس:اجواء, حارة, أعلى, من, معدلها, السنوي,

يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.. هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق الى حار نسبي والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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