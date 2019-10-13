تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-13 00:26:19 كفرياسيف:اصابة خطيرة لشاب من الجديدة المكر خلال شجار في قاعة افراح |  2019-10-13 00:22:18 5 اصابات بينهم اطفال ونساء باطلاق نار في جسر الزرقاء |  2019-10-12 21:07:26 مصرع الشاب احمد ابو عنتر من حيفا بانقلاب تراكترون قرب نيشر |  2019-10-12 21:01:14 كفرمندا:شجار عنيف بعد انعقاد جلسة في المجلس المحلي والشرطة تعتقل 12 مشتبهاً |  2019-10-12 19:16:08 المتابعة تنقل تظاهرة يوم الثلاثاء الى الرملة والتالية في الناصرة |  2019-10-12 19:09:42 طعن شاب في الناصرة وحالته خطيرة |  2019-10-12 19:07:30 اقتحام وتخريب غرفة المربية روز شعبان مديرة المدرسة الابتدائية د طرعان |  2019-10-12 16:50:36 عارة:مشاركة واسعة في المظاهرة ضد العنف بعد مقتل الشاب محمد حمدان |  2019-10-12 13:12:41 رهط:اعتقال شخص بشبهة اطلاق نار خلال شجار الليلة الماضية |  2019-10-12 13:10:01 رئيس مجلس طرعان المحلي مازن محمود عدوي يوزع المنح على الطلاب الجامعيين في احتفال مهيب |  2019-10-12 13:08:24 الحركة الاسلامية الرملة: محاولة اغتيال رئيس الحركة الاسلامية في الرملة الشيخ علي دنف تجاوز لكل الخطوط الحمراء |  2019-10-12 10:17:07 مصرع الشاب محمد حمدان باطلاق نار في عارة وتوتر واحراق منازل في البلدة |  2019-10-12 11:50:52 اتحاد ابناء سخنين يفوز على اخاء الناصرة في مباراة مثيرة |  2019-10-12 11:35:53 الأسماك تقي الصغار من الإكزيما والربو |  2019-10-12 11:33:52 الأمم المتحدة تواجه أسوأ أزمة مالية منذ سنوات |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مجلس محلي البعينة نجيدات يوزع 350 منحة جامعية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بادر مجلس محلي البعينة نجيدات، صباح اليوم الى توزيع المنح الدراسية للطلاب الجامعيين، والتي بلغت 350 منحة دراسية، من بينهم 100 منحة بالتعاون مع مفعال هبايس، و250 منحة من الموازنة العامة للمجلس المحلي، والتي يحرص المجلس المحلي على توزيعها سنويا، وذلك بحضور اعضاء وموظفي المجلس المحلي في بناية المجلس المحلي.


وشكر رئيس المجلس المحلي، منير حموده الموظفين على عملهم الدؤوب، وخاصة منال دلاشه التي عملت طوال الفترة الماضية على تنظيم الملفات والمنح، نجوة فقرا، عفاف سليمان وامين صندوق المجلس المحلي، مروان دلاشه، كما وجه شكره لأعضاء المجلس المحلي على متابعتهم ومرافقتهم للعمل البلدي.

ودعا رئيس المجلس المحلي، منير حموده الطلاب الجامعيين في البعينة نجيدات لتشكيل رابطة الطلاب الجامعيين قائلا:" أبنائي، أخوتي وأحبتي الطلبة، لا يخفى على أحد أنّني ومنذ انتخبتموني قرّرت تفعيل الشراكة المجتمعيّة في كافّة المجالات الخدميّة في المجلس المحلّي، هكذا أقمنا المجلس الاستشاري الأعلى للتربية والتعليم، واللجان المهنيّة الأخرى لتدعيم قطاع الخدمات في المجلس المحلّي، ولمستقبل أفضل للبعينة نجيدات، فإنّني أهيب بكم، التشمير عن سواعدكم والبدء بخطوات حثيثة لإقامة رابطة طلّاب جامعيّين في البعينة نجيدات، تعمل بجدّ لخدمة شريحة الطلّاب، وترفع للمجلس المحلّي مطالب الطلّاب، ونحن في المجلس المحلي عاقدو العزم على توفير كلّ ما يلزم لمساعدتكم، وتسخير كافّة المقدّرات لدفع مسيرة التعليم في البعينة نجيدات، لأنّنا على ثقة أنّ مردود تعليمكم الحتميّ سيصبّ في رقيّ بلدنا والنهوض بها تنمويًا واجتماعيًا في مختلف مناحي الحياة.

وشدد رئيس المجلس المحلي في كلمته على أهمية التعليم قائلا:" لأنني اؤمن ايمانًا راسخاً، أنّ التعليم لبِنَةٌ أساسيّة للنّهوض بالمجتمع ومحرّك تنمية هائل لإحداث النهضة المنشودة في تطوّر وازدهار بلدنا الحبيب، آليت على نفسي تطوير التربية والتعليم وجعله في رأس اهتمامي، فالتعليم مستقبل هذا البلد.

وختم رئيس المجلس المحلي كلمته قائلا:" "لا تسأل ماذا قدّم لك وطنك... وإنّما سَلْ ماذا قدّمت أنت لوطنك"؟وبلدنا هو الوطن الصغير في قلب الوطن الكبير، كونوا خير رسل لبلدكم، وإيّاكم نسيان فضل بلدنا علينا جميعًا، وفًقكم الله لما فيه خير لكم ولبلدكم."




كلمات متعلقة

مجلس, محلي, البعينة, نجيدات, يوزع, 350, منحة, جامعية,

تابعونــا

كفرياسيف:اصابة خطيرة لشاب من الجديدة المكر خلال شجار في قاعة افراح كفرياسيف:اصابة خطيرة لشاب من الجديدة المكر خلال شجار في قاعة افراح 2019-10-13 | 00:26:19

جاء في بيان صادر عن مركز حيان الطبي طواقم حيان للعلاج المكثف تقدم العلاج لمصاب...

5 اصابات بينهم اطفال ونساء باطلاق نار في جسر الزرقاء 5 اصابات بينهم اطفال ونساء باطلاق نار في جسر الزرقاء 2019-10-13 | 00:22:18

أصيب 5 اشخاص بجراح بين طفيفة ومتوسطة جراء اطلاق نار في احد احياء بلدة جسر الزرقاء...

مصرع الشاب احمد ابو عنتر من حيفا بانقلاب تراكترون قرب نيشر مصرع الشاب احمد ابو عنتر من حيفا بانقلاب تراكترون قرب نيشر 2019-10-12 | 21:07:26

لقي شاب مصرعه مساء اليوم السبت جراء انقلاب تراكترون قرب نيشر في منطقة...

كفرمندا:شجار عنيف بعد انعقاد جلسة في المجلس المحلي والشرطة تعتقل 12 مشتبهاً كفرمندا:شجار عنيف بعد انعقاد جلسة في المجلس المحلي والشرطة تعتقل 12 مشتبهاً 2019-10-12 | 21:01:14

شهدت بلدة كفرمندا مساء اليوم السبت شجار عنيف بين مجموعة شبان بعد انتهاء جلسة في...

المتابعة تنقل تظاهرة يوم الثلاثاء الى الرملة والتالية في الناصرة المتابعة تنقل تظاهرة يوم الثلاثاء الى الرملة والتالية في الناصرة 2019-10-12 | 19:16:08

نقل التظاهرة بسبب جريمة اطلاق النار في الليلة الماضية في الرملة *التظاهرة قبالة...

طعن شاب في الناصرة وحالته خطيرة طعن شاب في الناصرة وحالته خطيرة 2019-10-12 | 19:09:42

اصيب شاب من الناصرة مساء اليوم السبت بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن خلال شجار في حي...

اقتحام وتخريب غرفة المربية روز شعبان مديرة المدرسة الابتدائية د طرعان اقتحام وتخريب غرفة المربية روز شعبان مديرة المدرسة الابتدائية د طرعان 2019-10-12 | 19:07:30

اقدم مجهولون فجر يوم امس الجمعه على تنفيذ اعمال تخريب بغرفة مديرة المدرسة...

عارة:مشاركة واسعة في المظاهرة ضد العنف بعد مقتل الشاب محمد حمدان عارة:مشاركة واسعة في المظاهرة ضد العنف بعد مقتل الشاب محمد حمدان 2019-10-12 | 16:50:36

بدعوه من لجنة الاصلاح المحلية في بلدة عارة تجري في هذه الاثناء بساحة البير في...

رهط:اعتقال شخص بشبهة اطلاق نار خلال شجار الليلة الماضية رهط:اعتقال شخص بشبهة اطلاق نار خلال شجار الليلة الماضية 2019-10-12 | 13:12:41

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:مكافحة شرطة إسرائيل...

رئيس مجلس طرعان المحلي مازن محمود عدوي يوزع المنح على الطلاب الجامعيين في احتفال مهيب رئيس مجلس طرعان المحلي مازن محمود عدوي يوزع المنح على الطلاب الجامعيين في احتفال مهيب 2019-10-12 | 13:10:01

تحت رعاية رئيس المجلس المحلي السيد مازن محمود عدوي، أقيم مساء الجمعة حفل مهيب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طفل رضيع تسمم شقيب السلام أدوية خطأ نقله مستشفى النقب الجنوب اسعاف الشيخ سلمان فضول البقيعة وفاة أول رئيس منتخب مجلس محلي وفاة يونس مرعي رئيس المجلس المحلي في قرية الفريديسقتيلتان حادث طرق مصرع كريات جت شارع 6 اغلاق الشارع الشمال كرنفال الطفولة مدينة الناصرة مشاركة واسعة اهالي اطفال طارق ضعيف حادث طرق جثمان تشييع جنازة ام الفحم مقبرة مثواه الاخير اعتقال شابين ذخيرة سلاح بندقية m16 سلاح تفتيش شرطة النقب الجنوب شرفة منزل شابان سقطا القدس 5 امتار شارع تقريبا المستشفى العلاج سرقة سلاح حارس مدرسة العفولة الشرطة التحقيق سهيل شحادة حيفا حادث طرق مروع شاحنتين سيارتين مفرق الياجور قرب ابطن حيفا تهريب افراد عصابة مخدرات مطار بن غوريون عبر الدولي تمديد مسيرة اراضي الروحة وادي عارة يوم الارض الخالد اسراء عابد الناصرة اطلاق سراح المحكمة اليوم العفولة سكين حيازة شاحن اصابة طفلة وضعت في فمها موصول بالكهرباء حروق الشمال عر بية احدى القرىاعتقال طبيب اسنان الجولان درزية قرى تحرش مساعدات عيادة كريات شمونة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com