مجلس, محلي, البعينة, نجيدات, يوزع, 350, منحة, جامعية,

بادر مجلس محلي البعينة نجيدات، صباح اليوم الى توزيع المنح الدراسية للطلاب الجامعيين، والتي بلغت 350 منحة دراسية، من بينهم 100 منحة بالتعاون مع مفعال هبايس، و250 منحة من الموازنة العامة للمجلس المحلي، والتي يحرص المجلس المحلي على توزيعها سنويا، وذلك بحضور اعضاء وموظفي المجلس المحلي في بناية المجلس المحلي.

وشكر رئيس المجلس المحلي، منير حموده الموظفين على عملهم الدؤوب، وخاصة منال دلاشه التي عملت طوال الفترة الماضية على تنظيم الملفات والمنح، نجوة فقرا، عفاف سليمان وامين صندوق المجلس المحلي، مروان دلاشه، كما وجه شكره لأعضاء المجلس المحلي على متابعتهم ومرافقتهم للعمل البلدي.ودعا رئيس المجلس المحلي، منير حموده الطلاب الجامعيين في البعينة نجيدات لتشكيل رابطة الطلاب الجامعيين قائلا:" أبنائي، أخوتي وأحبتي الطلبة، لا يخفى على أحد أنّني ومنذ انتخبتموني قرّرت تفعيل الشراكة المجتمعيّة في كافّة المجالات الخدميّة في المجلس المحلّي، هكذا أقمنا المجلس الاستشاري الأعلى للتربية والتعليم، واللجان المهنيّة الأخرى لتدعيم قطاع الخدمات في المجلس المحلّي، ولمستقبل أفضل للبعينة نجيدات، فإنّني أهيب بكم، التشمير عن سواعدكم والبدء بخطوات حثيثة لإقامة رابطة طلّاب جامعيّين في البعينة نجيدات، تعمل بجدّ لخدمة شريحة الطلّاب، وترفع للمجلس المحلّي مطالب الطلّاب، ونحن في المجلس المحلي عاقدو العزم على توفير كلّ ما يلزم لمساعدتكم، وتسخير كافّة المقدّرات لدفع مسيرة التعليم في البعينة نجيدات، لأنّنا على ثقة أنّ مردود تعليمكم الحتميّ سيصبّ في رقيّ بلدنا والنهوض بها تنمويًا واجتماعيًا في مختلف مناحي الحياة.وشدد رئيس المجلس المحلي في كلمته على أهمية التعليم قائلا:" لأنني اؤمن ايمانًا راسخاً، أنّ التعليم لبِنَةٌ أساسيّة للنّهوض بالمجتمع ومحرّك تنمية هائل لإحداث النهضة المنشودة في تطوّر وازدهار بلدنا الحبيب، آليت على نفسي تطوير التربية والتعليم وجعله في رأس اهتمامي، فالتعليم مستقبل هذا البلد.وختم رئيس المجلس المحلي كلمته قائلا:" "لا تسأل ماذا قدّم لك وطنك... وإنّما سَلْ ماذا قدّمت أنت لوطنك"؟وبلدنا هو الوطن الصغير في قلب الوطن الكبير، كونوا خير رسل لبلدكم، وإيّاكم نسيان فضل بلدنا علينا جميعًا، وفًقكم الله لما فيه خير لكم ولبلدكم."