كفرياسيف:اصابة, خطيرة, لشاب, من, الجديدة, المكر, خلال, شجار, في, قاعة, افراح,

بعد تقديم العلاج الاولي تم نقل المصاب لغرفة علاج مكثف مستشفى نهريا لإستكمال العلاج وصفت اصابته بالصعبة.
بعد تقديم العلاج الاولي تم نقل المصاب لغرفة علاج مكثف مستشفى نهريا لإستكمال العلاج وصفت اصابته بالصعبة.
بعد تقديم العلاج الاولي تم نقل المصاب لغرفة علاج مكثف مستشفى نهريا لإستكمال العلاج وصفت اصابته بالصعبة.
كلمات متعلقةكفرياسيف:اصابة, خطيرة, لشاب, من, الجديدة, المكر, خلال, شجار, في, قاعة, افراح,
أصيب 5 اشخاص بجراح بين طفيفة ومتوسطة جراء اطلاق نار في احد احياء بلدة جسر الزرقاء...
لقي شاب مصرعه مساء اليوم السبت جراء انقلاب تراكترون قرب نيشر في منطقة...
شهدت بلدة كفرمندا مساء اليوم السبت شجار عنيف بين مجموعة شبان بعد انتهاء جلسة في...
نقل التظاهرة بسبب جريمة اطلاق النار في الليلة الماضية في الرملة *التظاهرة قبالة...
اصيب شاب من الناصرة مساء اليوم السبت بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن خلال شجار في حي...
اقدم مجهولون فجر يوم امس الجمعه على تنفيذ اعمال تخريب بغرفة مديرة المدرسة...
بدعوه من لجنة الاصلاح المحلية في بلدة عارة تجري في هذه الاثناء بساحة البير في...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:مكافحة شرطة إسرائيل...
تحت رعاية رئيس المجلس المحلي السيد مازن محمود عدوي، أقيم مساء الجمعة حفل مهيب...
ان كل قطرة دم تسفك في مجتمعنا العربي لا تقدر بثمن ، وكل نفس تُزهق حرام حرام حرام...