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كفرياسيف:اصابة خطيرة لشاب من الجديدة المكر خلال شجار في قاعة افراح



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جاء في بيان صادر عن مركز حيان الطبي طواقم حيان للعلاج المكثف تقدم العلاج لمصاب بالعشرينات من عمره من الجديدة المكر اثر اصابه حادة بالرأس بعد إندلاع شجار بإحدى القاعات بقرية كفر ياسيف.


بعد تقديم العلاج الاولي تم نقل المصاب لغرفة علاج مكثف مستشفى نهريا لإستكمال العلاج وصفت اصابته بالصعبة.

كفرياسيف:اصابة خطيرة لشاب من الجديدة المكر خلال شجار في قاعة افراح




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