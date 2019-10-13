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5 اصابات بينهم اطفال ونساء باطلاق نار في جسر الزرقاء



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



أصيب 5 اشخاص بجراح بين طفيفة ومتوسطة جراء اطلاق نار في احد احياء بلدة جسر الزرقاء مساء السبت.


وجاء في بيان صادر عن الشرطة ان الحديث يدور عن اصابة شابة بالعشرينيات من عمرها وفتاة 12 عاماً وسيدة ورجل من البلدة اصيبوا باطلاق نار في ساحة احد المنازل.

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابين الى مستشفى هيلل يافيه بالخضيرة لاستكمال العلاج.
5 اصابات بينهم اطفال ونساء باطلاق نار في جسر الزرقاء




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