مصرع, شاب, بانقلاب, تراكترون, قرب, حيفا,

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شهدت بلدة كفرمندا مساء اليوم السبت شجار عنيف بين مجموعة شبان بعد انتهاء جلسة في...
نقل التظاهرة بسبب جريمة اطلاق النار في الليلة الماضية في الرملة *التظاهرة قبالة...
اصيب شاب من الناصرة مساء اليوم السبت بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن خلال شجار في حي...
اقدم مجهولون فجر يوم امس الجمعه على تنفيذ اعمال تخريب بغرفة مديرة المدرسة...
بدعوه من لجنة الاصلاح المحلية في بلدة عارة تجري في هذه الاثناء بساحة البير في...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:مكافحة شرطة إسرائيل...
تحت رعاية رئيس المجلس المحلي السيد مازن محمود عدوي، أقيم مساء الجمعة حفل مهيب...
ان كل قطرة دم تسفك في مجتمعنا العربي لا تقدر بثمن ، وكل نفس تُزهق حرام حرام حرام...
لقي الشاب محمد عدنان حسين حمدان من قرية عارة مصرعه صباح اليوم السبت جراء تعرضه...
حقق فريق اتحاد ابناء سخنين فوزاً خارجياً مهماً على فريق مكابي الاخاء الناصرة...