مصرع, شاب, بانقلاب, تراكترون, قرب, حيفا,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى رمبام في حيفا وحالته حرجة توفي على اثرها في المستشفى.الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق.

لقي شاب مصرعه مساء اليوم السبت جراء انقلاب تراكترون قرب نيشر في منطقة حيفا.

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