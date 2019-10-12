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مصرع شاب بانقلاب تراكترون قرب حيفا



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لقي شاب مصرعه مساء اليوم السبت جراء انقلاب تراكترون قرب نيشر في منطقة حيفا.


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى رمبام في حيفا وحالته حرجة توفي على اثرها في المستشفى.

الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق.
مصرع شاب بانقلاب تراكترون قرب حيفا




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