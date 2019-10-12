كفرمندا:شجار, عنيف, بعد, انعقاد, جلسة, في, المجلس, المحلي,

شهدت بلدة كفرمندا مساء اليوم السبت شجار عنيف بين مجموعة شبان بعد انتهاء جلسة في بناية المجلس المحلي.

وقد تخلل القاء حجارة ومفرقعات ولم يبلغ عن اي اصابات بشرية .وجاء في بيان صادر عن الشرطة انها هرعت للمكان بقوات معززة وخلال تمشيط المنطقة قامت بالعثور على زجاجات حارقة.