المتابعة, تنقل, تظاهرة, يوم, الثلاثاء, الى, الرملة, والتالية, في, الناصرة,

نقل التظاهرة بسبب جريمة اطلاق النار في الليلة الماضية في الرملة *التظاهرة قبالة مركز شرطة الناصرة تنتقل ليوم الاثنين 21 الشهر الجاري *المتابعة تتبنى قرارات اللجنة الشعبية في عارة وعرعرة*

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، عن قرار نقلها للتظاهرة القطرية المخططة ليوم الثلاثاء القريب من الناصرة الى مدينة الرملة، على ضوء جريمة اطلاق النار على أمام مسجد في الرملة الليلة الماضية، على أن تكون تظاهرة الناصرة في الأسبوع التالي. كما أعلن رئيس المتابعة محمد بركة، عن تبني المتابعة لقرارات مجلس عارة وعرعرة واللجنة الشعبية اليوم السبت، على ضوء جريمة القتل التي وقعت هناك، بما في ذلك الاضراب العام الذي ستشهده القريتان غدا الأحد.

وكان مجلس عارة وعرعرة، واللجنة الشعبية هناك، قد عقدتا اجتماعا اليوم السبت، بحضور رئيس المجلس ورئيس اللجنة القطرية للرؤساء مضر يونس، ورئيس المتابعة محمد بركة، والنائبين من القائمة المشتركة، يوسف جبارين واسامة سعدي، ورئيس بلدية أم الفحم سمير محاميد.

وقرر المجلس اجراء مظاهرة عصر اليوم السبت، فيما سيعم الاضراب غدا الأحد قريتا عارة وعرعرة، وتنظيم مظاهرة غدا بالتزامن مع جنازة الضحية تنظيم مظاهرة على الشارع الرئيسي.

وأكد رئيس المتابعة بركة على تبني المتابعة لقرارات المجلس المحلي واللجنة الشعبية في عارة وعرعرة، وأعلن عن قرار المتابعة، بأن تجري التظاهرة القطرية يوم الثلاثاء القريب، قبالة منطقة المركز للشرطة، في مدينة الرملة، السابعة الخامسة مساء. فيما ستجري التظاهرة قبالة منطقة الشمال للشرطة، في الناصرة، يوم الاثنين 21 الشهر الجاري.

وأدان بركة جريمة القتل في عارة وعرعرة، وجريمة اطلاق النار على امام مسجد في الرملة، واطلاق النار على مهندس بلدية راهط، وكلها جرائم وقعت الليلة الماضية.