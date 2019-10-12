رهط:اعتقال, شخص, بشبهة, اطلاق, نار, خلال, شجار, الليلة, الماضية,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:مكافحة شرطة إسرائيل للجرم الخطير مستمرة - القاء القبض على مشتبه لتورطه بإطلاق نار أثناء الشجار في مدينة رهط.

مساء أمس، تلقت الشرطة بلاغ عن شجار بين متشاجرين عدة الذي وقع في شارع صلاح الدين في مدينة رهط.

فور تلقي البلاغ وصلت قوات من الشرطة الى المكان وأعادت النظام الى ما هو عليه.

في الوقت نفسه، وردت تقارير عن وصول 5 جرحى (طفيفة)، من بينهم 3 قاصرين للعلاج الطبي في المستشفى.

خلال الليلة ، قامت قوات من الشرطة بأنشطة مسح وتفتيش واسعة النطاق كما وشرعت الشرطة بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.

استمرارًا للشجار، تم تلقي بلاغ عن حادثة إطلاق نار آخر هذا الصباح نحو رجل وإصابتة.

في إطار نشاط حازم ومركز للشرطة وكجزء من تقييم الوضع الميداني في الشرطة، تم تحديد هوية المشتبه به ومع نهاية التفتيش بما فيه من استخدام أفضل الوسائل، تم توقيف مشتبه أحد سكان مدينة رهط البالغ من العمر 25 عامًا.

*"نشهد أحداث إطلاق النار التي تحدث في كثير من الأحيان في المجتمع العربي وعدد كبير منها يعود الى صراع داخلي الذي ينزلق الى العنف. من ناحية أخرى ، تعمل الشرطة جاهدة لمنعها مع تخصيص أفضل الموارد بما فيها بما يتعلق في مجال التحقيق"*.



*ستواصل شرطة إسرائيل مكافحة الجريمة الخطيرة بجميع مظاهرها، بهدف الوصول الى الحقيقة وإحالة المشتبهين المتورطين في هذه الجرائم الى العدالة بهدف إبعادهم عن المواطنين الممتثلين للقانون لأبعد فترة ممكنة، "* هذا ما قيل في الشرطة.