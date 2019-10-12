رئيس, مجلس, طرعان, المحلي, مازن, محمود, عدوي, يوزع, المنح, على, الطلاب, الجامعيين, في, احتفال, مهيب,

تحت رعاية رئيس المجلس المحلي السيد مازن محمود عدوي، أقيم مساء الجمعة حفل مهيب لتوزيع منح المجلس المحلي لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، للعام الدراسي 2018/2019، في القاعة الرياضية الجديدة - بحانب مدرسة الصرار، بحضور جمهور غفير من الطلاب الجامعيين والأهالي، والضيوف، من بينهم رئيس القائمة المشتركة المحامي أيمن عودة، المحاضر الجامعي والخبير الاقتصادي الدولي د. سامي ميعاري، الشيخ عبد المعطي نصار وشخصيات دينية، رجال ونساء التربية والتعليم في طرعان، مدراء مدارس ومعلمين، أعضاء المجلس المحلي، بالإضافة إلى مدير فرع بنك لئومي في طرعان، نسيب فلاح، مدير اتحاد مياهكم المحامي صلاح نصار، والعديد من الشخصيات البارزة الأخرى.





ويذكر أن عدد الطلاب الجامعيين في قرية طرعان للقب الأول تجاوز 600 طالبة وطالب، في حين بلغ عدد الطلاب الجامعيين المستحقين للمنحة حوالي 500، وتجاوزت ميزانية المنحة الإجمالية مبلغ 600 ألف شيكل.



تولى عرافة الاحتفال، مدير قسم المعارف، سامي عدوي، ورحب بشكل لافت بالحضور والمشاركين، وافتتح رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، كلمته بالترحيب بالحضور، وتطرق إلى دعم المجلس المحلي للمسيرة التعليمية والتربوية والطلاب الجامعيين، وشكر القائمين على المنحة، وثمن عاليا جهود كل من شارك في إنجاح ودعم هذا المشروع، كما تطرق في كلمته إلى آفة العنف داعياً الجميع إلى التكاتف من أجل اجتثاثها والوقوف في وجهها، كما تمنى للطلاب النجاح والتوفيق في مسيرتهم ومشوارهم وأن يشغلوا أعلى المناصب والوظائف في مختلف المؤسسات والمجالات.



ثم كانت كلمة لرئيس القائمة المشتركة، المحامي أيمن عودة وتطرق في كلمته إلى عدد الطالبات والطلاب العرب في الجامعات والمعاهد العليا، مؤكدا أن المجتمع العربي يملك مقومات النجاح ويسعى دوماً إلى التألق والتميز في مختلف المواقع والميادين رغم جميع الظروف التي نعيشها. وفور انهاء كلمته كرّم رئيس المجلس المحلي، مازن محمود عدوي، النائب أيمن عودة.

المحاضر الجامعي والخبير الاقتصادي الدولي د. سامي ميعاري ألقى محاضرة هامة وشيقة لقيت آذاناً صاغية، تطرق فيها إلى مواجهة المجتمع العربي للإقصاء في مختلف المجالات ومنها الاقتصادي والسياسي، وأثنى على هذا الحفل ودوره في دعم التعليم، مشيراً إلى أن الجيل الشاب اليوم يرفض البقاء على الهامش، حيث لدينا جيل يتخذ موقعه بين الأمم وبأعلى الهمم، وأن أكبر سلاح لمواجهة العنف والجريمة هو التربية والتعليم. وقال إن مشروع منح المجلس المحلي هو ليس مجرد مشروع خيري بل هو مشروع استثمار هام في العقل البشري، وان العلم هو الشغل الشاغل للأمم التي تسعى نحو التقدم الاقتصادي، فالعلم هو سلاح التطور في شتى المجالات، داعيا الطلاب إلى العطاء والتقديم للمجتمع. وكرم رئيس مجلس طرعان المحلي الدكتور سامي ميعاري. كما كانت كلمة وموعظة للشيخ عبد المعطي نصار، والذي أثنى على دعم العلم، داعيا إلى التعاون بين الجميع وكل إنسان في موقعه للنهوض بالمجتمع، بالإضافة إلى دور العائلة، وحث الطلاب على الاستمرار في نهل العلم. وتم في ختام الاحتفال توزيع المنح على الطلاب.