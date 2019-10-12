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الحركة الاسلامية الرملة: محاولة اغتيال رئيس الحركة الاسلامية في الرملة الشيخ علي دنف تجاوز لكل الخطوط الحمراء



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ان كل قطرة دم تسفك في مجتمعنا العربي لا تقدر بثمن ، وكل نفس تُزهق حرام حرام حرام .

قبيل صلاة فجر هذا اليوم السبت ، وعندما كان الشيخ علي دنف يوقف سيارته لأداء صلاة الفجر في الجامع الكبير في الرملة ، تم اطلاق الرصاص عليه ، مما أدى الى اصابته في بطنه وفي قدمه ، وهو الآن في غرفة العمليات ، نسأل الله له السلامة ولكافة مرضانا وجرحانا .


الشيخ علي دنف (ابو حمزة ) من قيادات الحركة الاسلامية القطرية في البلاد ، وهو من وجهاء الرملة وشيوخها الفضلاء وأحد أئمتها .


ان الاعتداء على القيادي الشيخ علي دنف هو اعتداء على كل فرد حر من ابناء مجتمعنا ، وهو استهداف لكل صاحب ضمير حي ، ونعده تجاوزا لكل الخطوط الحمراء .


ان الحركة الاسلامية في الرملة تحمل حكومة اسرائيل ، ووزارة الأمن الداخلي مسؤولية ما يجري في البلاد عموما وفي مجتمعنا العربي خصوصا .


نطالب الشرطة في الرملة ورئيس البلدية بالكشف فورا عن الجاني أو الجناة وتحذر من عواقب استهداف الاخ القيادي الشيخ علي دنف ، وان الحركة الاسلامية تنظر الى محاولة الاغتيال هذه ببالغ الخطورة .


ان مدينة الرملة بكافة أطرها السياسية والوطنية والشعبية تقف وقفة رجل واحد ضد الجريمة والعنف وتدعو الله السلامة للشيخ علي دنف (ابو حمزة ) ، وتدين اعمال العنف والجريمة المستشرية في مجتمعنا العربي وتؤكد على ضرورة نبذ المجرمين من بيننا.
وعليه ندعوكم الجميع للمشاركة في المظاهرة التي أعلنت عنها لجنة المتابعة يوم الثلاثاء 15/10/2019 الساعه الخامسة مساء أمام مركز شرطة الرملة شارع هيرتسل.





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