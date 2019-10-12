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اتحاد ابناء سخنين يفوز على اخاء الناصرة في مباراة مثيرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



حقق فريق اتحاد ابناء سخنين فوزاً خارجياً مهماً على فريق مكابي الاخاء الناصرة بالنتيجة 2-1 عي مباراة ديربي الوسط العربي على استاد الناصرة عيلوط بحضور 4000 متفرج.


الفريق السخنيني بقيادة المدرب الجديد سليمان الزبارقة كان الافضل منذ البداية الا أن هفوة من متوسط الميدان ايهاب غنايم استغلها المهاجم النصراوي الواعد نواف رامي بزيع وسجل التقدم للنصراويين وسط فرحة كبيرة في المدرجات.

الفريق السخنيني استمر باللعب الهجومي وبعد هجمات متتالية وسط تألق الحارس النصراوي رام شتراوس قام المدافع الفرنسي ممادو بعرقلة لاعب سخنين مهران راضي في منطقة الجزاء واحتسب الحكم ضربة جزاء سجلها المهاجم موتي مالكا بنجاح لينتهي الشوط الاول 1-1.

في الشوط الثاني استمر الفريق السخنيني بالهجوم مع هجمات مرتدة للنصراويين تصدى لها الحارس محمود قنديل.في الدقائق الاخيرة ازداد الضغط السخنيني وتم ترجمته لهدف الفوز بعد تسديدة رائع من المهاجم اسامة خلايلة تصدى لها الحارس لتعود للمهاجم رام شتراوس الذي سجل هدف سخنيني وسط فرحة كبيرة بعد فترة صعبة مر فيها الفريق .

كما وشهدت المباراة تكريم لكابتن الفريق النصراوي امجد سليمان بعد اعلان اعتزاله بعد سنوات وسيشغل منصب داخل النادي,وذلك بحضور نائب رئيس بلدية الناصرة الحاج سمير سعدي ورجل الاعمال رامي بزيع وادارة الفريق وعضو البلدية مصعب دخان.




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