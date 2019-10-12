تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-12 16:50:36 عارة:مشاركة واسعة في المظاهرة ضد العنف بعد مقتل الشاب محمد حمدان |  2019-10-12 13:12:41 رهط:اعتقال شخص بشبهة اطلاق نار خلال شجار الليلة الماضية |  2019-10-12 13:10:01 رئيس مجلس طرعان المحلي مازن محمود عدوي يوزع المنح على الطلاب الجامعيين في احتفال مهيب |  2019-10-12 13:08:24 الحركة الاسلامية الرملة: محاولة اغتيال رئيس الحركة الاسلامية في الرملة الشيخ علي دنف تجاوز لكل الخطوط الحمراء |  2019-10-12 10:17:07 مصرع الشاب محمد حمدان باطلاق نار في عارة وتوتر واحراق منازل في البلدة |  2019-10-12 11:50:52 اتحاد ابناء سخنين يفوز على اخاء الناصرة في مباراة مثيرة |  2019-10-12 11:35:53 الأسماك تقي الصغار من الإكزيما والربو |  2019-10-12 11:33:52 الأمم المتحدة تواجه أسوأ أزمة مالية منذ سنوات |  2019-10-12 11:27:28 اصابة مهندس بلدية رهط باطلاق نار وحالته متوسطة |  2019-10-12 11:22:36 اصابة الشيخ علي الدنف رئيس الحركة الاسلامية في الرملة باطلاق نار وحالته خطيرة |  2019-10-12 07:00:54 الطقس:اجواء حارة ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة |  2019-10-12 07:00:32 القوات الكردية تناشد واشنطن التدخل لوقف الغزو التركي شمال سوريا |  2019-10-12 07:00:37 أمريكا ترسل عددا كبيرا من القوات إلى السعودية |  2019-10-12 07:00:14 فوز مستحق لبلدي عرابة على مكابي البعينة النجيدات 1:3 |  2019-10-12 07:00:15 سابقة قضائية: لا يمكن بناء مدرسة تحجب عمارة سكنية |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الأسماك تقي الصغار من الإكزيما والربو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون بالجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا أن الأطفال في عمر عام، الذين يتناولون الأسماك مرة واحدة أسبوعياً، أقل عرضة للإصابة بالإكزيما والربو في مرحلة الطفولة.

وراقب الباحثون نتائج مسح لحساسية الأطفال، شاركت فيه أكثر من 4 آلاف عائلة، لكشف العلاقة بين تناول الأسماك والوقاية من الإكزيما والربو وحمى القش.
وقارن الباحثون حالة الأطفال في عمر عام الذين يتناولون الأسماك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع حتى يبلغوا عامين، مع أقرانهم الذين يستهلكون كميات أقل من الأسماك.

ووجد الباحثون أن تناول الأسماك مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، يقي الأطفال الصغار من الإكزيما والربو وحمى القش، وأن نسبة الوقاية تتراوح بين 28 إلى 40%، وفقاً لكمية الأسماك المتناولة.
وقالت ميلاني راي سيمبسون، قائد فريق البحث: "يبدو أن تناول الأسماك بأنواعها المختلفة يوفر فائدة صحية للأطفال الصغار، وليس فقط الأسماك الدهنية فقط كالسالمون والماكريل".
وأضافت: "وجدنا أن تناول الأسماك في سن عام واحد يقلل من خطر الإصابة بالإكزيما والربو وحمى القش في سن السادسة". وأشارت سيمبسون إلى أن "هناك استنتاجاً واحداً من هذه الدراسة هو أنه ينبغي لنا زيادة تناول الأسماك للأطفال في السنة الأولى من عمرهم، لأن ذلك يحدث تأثيراً وقائياً ضد الإكزيما والربو".

والربو هو مرض تنفسي مزمن، ينتج عن وجود التهاب وتشنج في المسالك الهوائية، مما يؤدي إلى انسدادها، وهو يصيب الذكور والإناث في جميع مراحل العمر، ويتمثل في سرعة التنفس و(كرشة النفس) والكحة وكتمة الصدر.
ويرتبط الربو بشكل كبير بأمراض الحساسية، ويصيب الأشخاص وخاصة الأطفال، الذين لديهم عوامل وراثية لبعض المواد المثيرة للحساسية، كالغبار والقطط والفئران والصراصير.
أما الإكزيما فهو مرض جلدي ناتج عن التهاب الجلد، ويتعلق بفرط التحسس، وينتج عن عوامل وراثية ومناعية وبيئية، ويسبب تهيج الجلد واستثارته للحكة، واحمراره وجفافه لدرجة ظهور تشققات وخشونة وقشرة على الجلد.
وتشكل الإكزيما 15 إلى 20% من الأمراض الجلدية كافة، وتظهر بشكل خاص على الوجه والأطراف، وتصيب الإنسان في أي عمر، لكنها أكثر شيوعا عند الأطفال قبل سن المدرسة، إضافة إلى كبار السن.
الأسماك تقي الصغار من الإكزيما والربو




كلمات متعلقة

الأسماك, تقي, الصغار, من, الإكزيما, والربو,

تابعونــا

عارض صحي رئيس يرتبط بسرطان الأمعاء عارض صحي رئيس يرتبط بسرطان الأمعاء 2019-10-11 | 10:39:09

توجد أعراض وعلامات مبكرة للإصابة بسرطان الأمعاء يجب توخي الحذر منها وكشفها مبكرا...

السمنة المفرطة تهدد 250 مليون طفل حول العالم السمنة المفرطة تهدد 250 مليون طفل حول العالم 2019-10-11 | 08:37:29

كشف تقرير جديد أن أكثر من 250 مليون طفل ومراهق سيعانون من السمنة المفرطة بحلول عام...

لهذا السبب عليك الوقوف في مكتب العمل لهذا السبب عليك الوقوف في مكتب العمل 2019-10-10 | 09:02:42

كشفت إحصاءات جديدة عن المدى الحقيقي للضرر الذي يرافق الجلوس لفترات طويلة على...

للحوامل.. احذرن من نقص هذا الفيتامين! للحوامل.. احذرن من نقص هذا الفيتامين! 2019-10-09 | 18:54:02

يعتبر حمض الفوليك المتمثل في فيتامينB9 الذي ينتمي إلى مجموعة فيتامينB، أحد أهم...

هل من الآمن أكل معلبات التونة كل يوم؟ هل من الآمن أكل معلبات التونة كل يوم؟ 2019-10-09 | 11:08:36

تأتي معلبات التونة كثاني الأكلات البحرية انتشاراً بعد الروبيان (القريدس أو...

فوائد الأعمال المنزلية لصحتك فوائد الأعمال المنزلية لصحتك 2019-10-09 | 08:04:22

قالت أليكساندرا بورشارد-بيكر إن الأعمال المنزلية تتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث...

أمراض القلب والكوليسترول قد تصيب الأطفال أيضاً! أمراض القلب والكوليسترول قد تصيب الأطفال أيضاً! 2019-10-08 | 17:19:31

ربطت دراسة أميركية حديثة، انخفاض وزن المواليد عند الولادة، بخطر إصابتهم بأمراض...

ما خطورة الخضروات النيئة على الصحة؟ ما خطورة الخضروات النيئة على الصحة؟ 2019-10-08 | 14:45:58

اكتشف فريق من علماء جامعة هارفرد الأمريكية، أن تناول الخضروات النيئة يؤثر على عمل...

هذه الأطعمة تزيد خطر سرطان الثدي هذه الأطعمة تزيد خطر سرطان الثدي 2019-10-08 | 13:30:16

على الرغم من أن البدايات الحديثة لانتشار سرطان الثدي كانت في الدول المتقدمة إلا...

ما الذي تقوله عينك عن صحتك؟ ما الذي تقوله عينك عن صحتك؟ 2019-10-08 | 11:30:12

كشف أطباء العيون عن مجموعة من الأعراض البصرية التي تشير إلى العديد من المشكلات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رومانيا طب تعليم طب دراسة طلاب حوادث عمل حوادث طرق دير حنا اللد رهط قريناوي زبيدي مجدي سالم جلاء نصري زاهر عسفيا الخدمة الاجبارية الجيش الاسرائيلي اعفاء الشاب العازف رافض الخدمة ام الفحم بيت مهجور حريق اندلاع النيران اضرار دون اصابات تذكر حي المحاجنة اطفاء اخماد مفرقعات مسدسات خرز العاب خطيرة حملة شرطة ساجور مجد الكروم علي دبدوب مصرع شاب اطلاق نار المكر نتقاسم السلام للرسم مسابقة الليونز نادي الناصرة رعاية دهس .شرطي الناصرة المنطقة الصناعية البحث عن مشتبه سائق سيارة خصوصية سديل اشرف عازم وفاة الطفلة الطالبة تفج مدينة الطيبة شاهدوا فيديو الاجاويدالتوقيت الشتوي بدء العمل بموجب الساعة ترجيع اعادة عقارب ساعة واحدة البروفيسور شقيب السلام سيارة اطفاء القاء حجارة دخول قرى غير معترف بها مرافقة شرطة ماري الاطرش بيت ساحور سباحة اولمبيدة ريو البرازيل سباحة تنافس فلسطينية تخليص عامل سقط بئر 7 امتار العفولة عمق انتحال شخصية محامي عرابة مدينة اعتقال شاب سخنين القدس مبالغ مختلفة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com