اصابة, مهندس, بلدية, رهط, باطلاق, نار, وحالته, متوسطة,

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بدعوه من لجنة الاصلاح المحلية في بلدة عارة تجري في هذه الاثناء بساحة البير في...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:مكافحة شرطة إسرائيل...
تحت رعاية رئيس المجلس المحلي السيد مازن محمود عدوي، أقيم مساء الجمعة حفل مهيب...
ان كل قطرة دم تسفك في مجتمعنا العربي لا تقدر بثمن ، وكل نفس تُزهق حرام حرام حرام...
لقي الشاب محمد عدنان حسين حمدان من قرية عارة مصرعه صباح اليوم السبت جراء تعرضه...
حقق فريق اتحاد ابناء سخنين فوزاً خارجياً مهماً على فريق مكابي الاخاء الناصرة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقى صباح هذا اليوم...
يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكرعلى درجات الحرارة ، والرياح...
قبلت لجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء- لواء الشمال هذا الاسبوع الالتماس...
يشكل التطوير البنيوي في المنطقة، عاملًا اساسيًا في مستقبل كل قرية وبلدة، وهذا...