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اصابة مهندس بلدية رهط باطلاق نار وحالته متوسطة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اصيب مهندس بلدية رهط ابراهيم ابو صهيبان جراء تعرضه لاطلاق نار فجر اليوم خلال خروجه من صلاة الفجر في المسجد .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب الى مستشفى سوروكا في بئر السبع ووصفت حالته بالمتوسطة .
الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق.

يشار الى ان شجار عائلي عنيف نشب الليلة الماضية في رهط تخلله اطلاق نار والقاء قنابل .
اصابة مهندس بلدية رهط باطلاق نار وحالته متوسطة




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