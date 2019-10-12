اصابة, الشيخ, علي, الدنف, رئيس, الحركة, الاسلامية, في, الرملة, باطلاق, نار, وحالته, خطيرة,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقى صباح هذا اليوم مركز الشرطة 100 بلاغ حول حادثة إطلاق نار في شارع شلومو هميليخ في مدينة الرملة.

من المكان أحيل شخص في الأربعينات من العمر الى مشفى أساف هروفية وهو مصاب بإصابات صعبة.الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.وافاد مراسلنا لاحقاً ان الحديث يدور عن الشيخ علي الدنف رئيس الحركة الاسلامية في الرملة,حيث اصيب وهو بطريقه لصلاة الفجر .