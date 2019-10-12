مصرع, الشاب, محمد, حمدان, باطلاق, نار, في, عارة, وتوتر, واحراق, منازل, في, البلدة,

يشار الى أن قرية عارة تشهد شجار عائلي منذ ايام واسفر اليوم عن مقتل الشاب البالغ من العمر 21 عاماً.كما وتشهد القرية احراق منازل وتوتر شديد بين العائلتين,الشرطة وصلت للمكان بقوات معززة وباشرت التحقيق .

لقي الشاب محمد عدنان حسين حمدان من قرية عارة مصرعه صباح اليوم السبت جراء تعرضه لاطلاق نار خلال شجار عنيف في البلدة .

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