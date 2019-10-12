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الطقس:اجواء حارة ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة



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يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكرعلى درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج..
الطقس:اجواء حارة ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة




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