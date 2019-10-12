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القوات الكردية تناشد واشنطن التدخل لوقف الغزو التركي شمال سوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دعا المتحدث باسم القوات الكردية في شمال شرق سوريا الولايات المتحدة الى التدخل ومنع تركيا من مواصلة عميتها العسكرية في المنطقة.

 وأضاف في سياق حديث مع شبكة ( سي إن إن ) انه يتطلع الى ان تبذل واشنطن المزيد من الجهود لوقف الحملة التركية. وفي غضون ذلك قال مستشار الامن القومي الأمريكي روبرت اوبراين إن واشنطن أبلغت الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان العملية العسكرية هي فكرة سيئة جدا مضيفا انه تتم متابعة التطورات بقلق. هذا ورجحت الأمم المتحدة نزوح مائة الف شخص عن منازلهم في المناطق الكردية منذ الهجوم التركي.
حصيلة القتلى
تفيد حصيلة صادرة عن المرصد السوري لحقوق الانسان ان العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا اسفرت عن مقتل مائة شخص على الأقل. وذكر المرصد ان من بين القتلى أربعة وخمسين مسلحا كرديا واثنين أربعين عنصرا عسكريا مواليا لتركيا وستة جنود اكراد. وفي انقرة قالت مصادر امنية إن ثمانية مدنيين قتلوا في مدينة نصيبين التركية الحدودية اثر قصف بقذائف هاون نفذته قوات كردية. كما أصيب خمسة وثلاثون بجروح.   
القوات الكردية تناشد واشنطن التدخل لوقف الغزو التركي شمال سوريا




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