فوز, مستحق, لبلدي, عرابة, على, مكابي, البعينة, النجيدات, 1:3,

حقق فريق هبوعيل بلدي عرابة فوزا مستحقا على فريق مكابي البعينة النجيدات بثلاثية مقابل هدف جرت احداث المباراة على ملعب التدريبات الدوحه سخنين امام مئات من مشجعي بلدي عرابة وقد انتهى الشوط الاول بتفوق بلدي عرابة بهدفين للاعب المتالق وسيم بدارنه .

الشوط الثاني شهد محاولات عديدة من قبل لاعبي البعينة النجيدات لمعادلة النتيجة الا ان دفاع عرابة كان له بالمرصاد وتم تسجيل هدف ثالث سجله لاعب الدفاع هلال خلايلة وانتهت المباراة بفوز ثالث على التوالي دون خسارة وفرحة عارمة لمشجعي الفريق واللاعبين والطاقم الاداري والمهني .