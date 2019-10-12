تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-11 20:11:16 واشنطن سترسل آلاف الجنود الإضافيين إلى السعودية |  2019-10-11 20:05:44 القدس تفجع بوفاة طالبة الحقوق في جامعة بيرزيت مرح هاني العيساوي 21 عاما اثر مرض عضال |  2019-10-11 15:14:59 الرئيس الاثيوبي ابيي احمد هو الحائز على جائزة نوبل للسلام لهذا العام |  2019-10-11 15:13:42 بوتين يشكك في قدرة تركيا على منع تسرب الدواعش من شمال سوريا |  2019-10-11 12:20:59 مجهلولن يرشون صلبانا معقوفة على شواهد قبور في المقبرة البريطانية في حيفا |  2019-10-11 12:18:59 إيران: الهجوم على ناقلة النفط مغامرة خطرة نفذت من شرق البحر الأحمر |  2019-10-11 10:51:20 اردوغان يهدد أوروبا بسيل من اللاجئين |  2019-10-11 10:37:09 انفجار ناقلة نفط إيرانية قرب السعودية |  2019-10-11 08:55:00 موسم الزيتون – ما بين الفرح والقلق وترقب المزارعين |  2019-10-11 08:54:03 استعدادات لجمعة "اطفالنا الشهداء" على حدود غزة |  2019-10-11 05:55:56 تركيا تعلن مقتل أول جنودها في شمال شرقي سوريا |  2019-10-11 05:51:36 الطقس: أجواء حارة نسبيا نهارا وباردة نسبيا ليلا حتى الأحد |  2019-10-11 00:12:39 اصابة شاب باطلاق نار في ام الفحم وحالته متوسطة..صور |  2019-10-10 21:58:04 النائب د.منصور عباس:عرضنا خطتنا لمحاربة العنف أمام الوزير وقيادة الشرطة ووُعدنا بخطوات عملية لكنها غير كافية ومستمرون باحتجاجاتنا |  2019-10-10 21:56:09 "ضجة وضجيج" |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المتابعة تدعو الملاحقين ومتكبدي المخالفات بالتوجه للمنتدى الحقوق



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أنها اتخذت تدابير مسبقا، لمساعدة من يتعرضون لاستفزازات الشرطة في قافلة السيارات التي كانت أمس، وكلفت المنتدى الحقوقي الناشط الى جانب المتابعة، بهذا الملف.

وقالت المتابعة، إنه بالنسبة لمخالفات السير التي حررتها الشرطة لعدد من المشاركين في قافلة السيارات أمس، نرجو من جميع الذين تلقوا هذه المخالفات ان يتصلوا بالمحامي احمد غزاوي بالواتس اب على الرقم 0524817493، وهو المكلف بالموضوع من قبل المنتدى الحقوقي في المتابعة الذي يركزه النائب د. يوسف جبارين.
وأضاف بيان المتابعة، أن المنتدى سيعمل على معالجة الموضوع بشكل جماعي. يجب ان نؤكد على ضرورة تحمل بعض الاعباء اذا لم يكن من ذلك بدٌّ.
المتابعة تدعو الملاحقين ومتكبدي المخالفات بالتوجه للمنتدى الحقوق




كلمات متعلقة

المتابعة, تدعو, الملاحقين, ومتكبدي, المخالفات, بالتوجه, للمنتدى, الحقوق,

تابعونــا

القدس تفجع بوفاة طالبة الحقوق في جامعة بيرزيت مرح هاني العيساوي 21 عاما اثر مرض عضال القدس تفجع بوفاة طالبة الحقوق في جامعة بيرزيت مرح هاني العيساوي 21 عاما اثر مرض عضال 2019-10-11 | 20:05:44

فجعت مدينة القدس اليوم بنبأ وفاة الطالبة الجامعية في جامعة بيرزيت مرح هاني...

مجهلولن يرشون صلبانا معقوفة على شواهد قبور في المقبرة البريطانية في حيفا مجهلولن يرشون صلبانا معقوفة على شواهد قبور في المقبرة البريطانية في حيفا 2019-10-11 | 12:20:59

رش مجهولون فجر اليوم صلبانا معقوفة على نحو عشرين شاهد قبر في المقبرة البريطانية...

موسم الزيتون – ما بين الفرح والقلق وترقب المزارعين موسم الزيتون – ما بين الفرح والقلق وترقب المزارعين 2019-10-11 | 08:55:00

لطالما شكل هطول المطر قلقا لدى الفلاحين خصوصا والناس عموما، وعندما كان يحتبس...

استعدادات لجمعة "اطفالنا الشهداء" على حدود غزة استعدادات لجمعة "اطفالنا الشهداء" على حدود غزة 2019-10-11 | 08:54:03

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر...

الطقس: أجواء حارة نسبيا نهارا وباردة نسبيا ليلا حتى الأحد الطقس: أجواء حارة نسبيا نهارا وباردة نسبيا ليلا حتى الأحد 2019-10-11 | 05:51:36

اليوم الجمعة: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة،...

اصابة شاب باطلاق نار في ام الفحم وحالته متوسطة..صور اصابة شاب باطلاق نار في ام الفحم وحالته متوسطة..صور 2019-10-11 | 00:12:39

اصيب شاب من مدينة ام الفحم الليلة الماضية اثر تعرضه لاطلاق نار في الجزء السفلي من...

النائب د.منصور عباس:عرضنا خطتنا لمحاربة العنف أمام الوزير وقيادة الشرطة ووُعدنا بخطوات عملية لكنها غير كافية ومستمرون باحتجاجاتنا النائب د.منصور عباس:عرضنا خطتنا لمحاربة العنف أمام الوزير وقيادة الشرطة ووُعدنا بخطوات عملية لكنها غير كافية ومستمرون باحتجاجاتنا 2019-10-10 | 21:58:04

صرح النائب د. منصور عباس رئيس طاقم محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي، في...

المشتركة ولجنة الرؤساء تجتمعان مع الوزير أردان وقادة الشرطة المشتركة ولجنة الرؤساء تجتمعان مع الوزير أردان وقادة الشرطة 2019-10-10 | 21:54:05

اجتمع وفد القائمة المشتركة مساء اليوم الخميس بوزير الأمن الداخلي غلعاد أردان...

في أعقاب أحداث العنف الأخيرة في المجتمع العربي،وزير التّربية يجتمع مع مديري مدارس من المجتمع العربي في أعقاب أحداث العنف الأخيرة في المجتمع العربي،وزير التّربية يجتمع مع مديري مدارس من المجتمع العربي 2019-10-10 | 19:10:55

على ضوء موجة الاحتجاجات الغاضبة في المجتمع العربي اجتمع وزير التّربية الحاخام...

نتنياهو يندد بالغزو التركي للمناطق الكردية بشمال سوريا نتنياهو يندد بالغزو التركي للمناطق الكردية بشمال سوريا 2019-10-10 | 18:07:13

ندد رئيس الوزراء وزير الدفاع بنيامين نتنياهو بالغزو التركي للمناطق الكردية في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مدرسة ثانوية المغار أ قرية تحتفل احتفال تخريج فوج جديد من طلابها مشاركة اهالي كلية صفد شعارات عنصرية معادية للعرب الطلاب الشرطة تحق مجهولون مارون خليفة عربي من حيفا محامي تعيين مستشار قضائي وزارة تطوير الجليل النقب أول عربي اطلاق نار شابين مشتبهين حي الكروم الناصرة الشرطة اضرار دون اصابات انقلاب شاحنة كريات اتا اصابة سائق متوسطة الناصرة رجل علق تحت سيارة كراج المنطقة الصناعية محمود واكد ام سخنين تضع مولودتها في سيارة العلاج المكثف توزيع حلوى التوفي طلاب مدرسة ابتدائية الناصرة ذعر الاهالي تشيلسي دينامو كييف دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي طعن محمد الهواشلة شاب عربي ضواحي ديمونا الشرطة تحقق خلفية جنائية على ما يبدو تفكيك قنبلة باقة الغربية جت الشرطة دون اصابات أضرار ساحة منزل مشتبه اعتقال انتحال شخصية طبيب صيدلي كفر قرع الشرطة وزارة الصحة عين ماهل اطلاق نار مجهول شرطة . بيت اصابات اضرار تحقيقالجلوتين صنع ورشة خالية معجنات نساء باقة الغربية عملية السيلياكجثة فتاة قاصر عليها علامات عنف منتزه وجدان ابو حميد قرية مسرى سميع وفاة شرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com