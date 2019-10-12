المتابعة, تدعو, الملاحقين, ومتكبدي, المخالفات, بالتوجه, للمنتدى, الحقوق,

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أنها اتخذت تدابير مسبقا، لمساعدة من يتعرضون لاستفزازات الشرطة في قافلة السيارات التي كانت أمس، وكلفت المنتدى الحقوقي الناشط الى جانب المتابعة، بهذا الملف.

وقالت المتابعة، إنه بالنسبة لمخالفات السير التي حررتها الشرطة لعدد من المشاركين في قافلة السيارات أمس، نرجو من جميع الذين تلقوا هذه المخالفات ان يتصلوا بالمحامي احمد غزاوي بالواتس اب على الرقم 0524817493، وهو المكلف بالموضوع من قبل المنتدى الحقوقي في المتابعة الذي يركزه النائب د. يوسف جبارين.وأضاف بيان المتابعة، أن المنتدى سيعمل على معالجة الموضوع بشكل جماعي. يجب ان نؤكد على ضرورة تحمل بعض الاعباء اذا لم يكن من ذلك بدٌّ.